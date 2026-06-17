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Tragedia

Schianto in moto a Pontedecimo, Stefano Cannella è morto in ospedale

L'uomo, 59 anni, aveva perso il controllo della sua moto ed era finito contro un'auto in sosta in via Gallino. Era ricoverato in rianimazione

Generico giugno 2026

Genova. È morto dopo quattro giorni di ricovero in rianimazione al San Martino Stefano Cannella, 59 anni, l’uomo che nella serata di sabato 13 giugno, si è schiantato con la sua moto in via Gallino, a Pontedecimo.

Stefano Cannella, residente in Valpolcevera, ex calciatore e mister del vecchio Pontedecimo 1907, ha perso il controllo della sua due ruote ed è finito contro un’automobile in sosta.

Sul posto erano intervenuti i medici del 118 e i militi della Croce Verde di Pontedecimo. Avevano trovato il motociclista a terra in condizioni molto critiche.

stefano cannella
Una foto di Stefano Cannella dal gruppo Torre Civica Vallelunga, paese di cui era originario

Dopo avergli praticato il massaggio cardiaco e averlo intubato, i sanitari era riusciti a stabilizzarlo e a trasportarlo d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Martino.

Nonostante il ricovero e lo sforzo dei medici del policlinico, dopo essere finito in coma, oggi pomeriggio Stefano Cannella è deceduto. Si tratta del nono morto sulle strade urbane di Genova dall’inizio del 2026.

Solo due giorni fa era rimasto vittima di un altro incidente il 68enne Marco Pari, podista di Acqui Terme. Era rimasto gravemente ferito dopo l’urto con un’auto avvenuto in corso Europa venerdì 12 giugno.

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