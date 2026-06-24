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Precipitato

Porto di Genova, incidente sul lavoro a Ponte Eritrea: ferito un marittimo

L'uomo stava lavorando su una nave attraccata in banchina. È caduto da un'altezza di circa tre metri

ponte eritrea consolidamento

Genova. Incidente sul lavoro in porto, nella mattinata di oggi, mercoledì 24 giugno a Genova.

Un uomo di 38 anni si è ferito cadendo da un’altezza di circa tre metri lavorando a ponte Eritrea, su una nave attraccata in banchina.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le otto. Sul posto l’automedica del 118 con l’ambulanza, ma anche la capitaneria e i vigili del fuoco.

L’uomo è stato trasportato dai militi della pubblica assistenza Misericordia con diversi traumi e in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sono serie ma non rischia di morire.

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