Fanno un incidente su un’auto rubata e poi scappano: doppio fermo della polizia

Genova. Due giovani di 18 e 21 anni sono stati fermati dopo avere provocato un incidente nei pressi del casello di Ovest a bordo di un’auto rubata poco prima a Castelletto. Il primo ragazzo, 18 anni, era stato bloccato subito dalla polizia stradale, mentre il secondo è stato rintracciato mercoledì.

L’incidente risale allo scorso lunedì. I due ragazzi, entrambi cittadini tunisini, dopo avere causato l’incidente avevano cercato di scappare abbandonando l’auto per poi scavalcare il guardrail per rifugiarsi nella vegetazione. Il 18enne era stato immediatamente fermato, il complice era riuscito a scappare.

Mercoledì pomeriggio in via Prè, quando gli agenti hanno fermato il 18enne, sottoposto agli arresti domiciliari e in attesa di partecipare all’udienza di convalida, e lo hanno accompagnato presso la sua abitazione, hanno trovato all’interno dello stabile il complice.

Il 21enne è stato accompagnato nel carcere di Marassi, mentre il 18enne è stato accompagnato in tribunale per essere sottoposto all’udienza di convalida.