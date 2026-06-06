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Tragedia

Un brasiliano di 49 anni la vittima dell’incidente in A7, autostrada riaperta all’alba

È successo nelle curve tra Bolzaneto e Busalla. Il mezzo pesante è finito su un fianco. Al momento nel tratto si transita su una sola corsia

Tir ribaltato A7

Genova. Era un brasiliano di 49 anni la vittima dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 6 giugno sull’autostrada A7 Milano – Genova tra Busalla e Bolzaneto, in direzione sud.

L’uomo era alla guida del suo tir quando il mezzo pesante, all’altezza del chilometro 122, all’ennesima curva di quell’autostrada chiamata “dei Giovi”, si è ribaltato finendo su un fianco.

Fortunatamente in quel momento non c’erano auto o altri veicoli vicino al camion e quindi non ci sono stati altri coinvolti ma l’uomo è rimasto schiacciato nell’abitacolo del tir e non ce l’ha fatta.

Tir ribaltato A7

Inutili i soccorsi medici arrivati sul posto anche con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Nell’intervento anche il personale di Autostrade e la polizia stradale.

Il tratto tra Busalla e Bolzaneto è rimasto chiuso dalle 17 circa fino alle 5 del mattino, con lunghe code fatte lentamente defluire. Autostrade ha provveduto a distribuire acqua a chi era bloccato in coda.

Al momento nel tratto si transita su una sola corsia.

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