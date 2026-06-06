Un brasiliano di 49 anni la vittima dell’incidente in A7, autostrada riaperta all’alba

Genova. Era un brasiliano di 49 anni la vittima dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 6 giugno sull’autostrada A7 Milano – Genova tra Busalla e Bolzaneto, in direzione sud.

L’uomo era alla guida del suo tir quando il mezzo pesante, all’altezza del chilometro 122, all’ennesima curva di quell’autostrada chiamata “dei Giovi”, si è ribaltato finendo su un fianco.

Fortunatamente in quel momento non c’erano auto o altri veicoli vicino al camion e quindi non ci sono stati altri coinvolti ma l’uomo è rimasto schiacciato nell’abitacolo del tir e non ce l’ha fatta.

Inutili i soccorsi medici arrivati sul posto anche con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Nell’intervento anche il personale di Autostrade e la polizia stradale.

Il tratto tra Busalla e Bolzaneto è rimasto chiuso dalle 17 circa fino alle 5 del mattino, con lunghe code fatte lentamente defluire. Autostrade ha provveduto a distribuire acqua a chi era bloccato in coda.

Al momento nel tratto si transita su una sola corsia.