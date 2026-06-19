Inchiesta Amt, Ilaria Gavuglio interrogata in Procura: “Sempre agito per il bene di azienda e cittadini”

Genova. L’ex presidente ed ex direttrice generale di Amt Ilaria Gavuglio, indagata nell’ambito dell’inchiesta sull’azienda di trasporto pubblico, è stata sentita questo pomeriggio dal sostituto procuratore Marcello Maresca.

E’ stata lei, assistita dai legali Andrea Ganzer e Raffaele Caruso, a chiedere l’interrogatorio. “Sono fiduciosa di aver chiarito la mia posizione e il mio operato” fa sapere Gavuglio che annuncia anche che a breve sarà depositata una memoria difensiva.

e annuncia che a breve sarà depositata anche una dettagliata memoria difensiva. Nella stessa nota inviata alla stampa Gavuglio sostiene di aver sempre operato “nel pieno rispetto delle leggi vigenti, nell’esclusivo interesse di Amt, dei cittadini, dei dipendenti e dei Soci azionisti, Città Metropolitana e Comune di Genova”.

Gavuglio è indagata per per falso in bilancio e bancarotta insieme a quattro ex componenti del Cda di Amt:Enzo Sivori, Sabina Alzona, Manuela Bruzzone e Giorgio Canepa(difesi dagli avvocati Massimo Boggio, Andrea Andrei ed Enrico Moscatelli ).

Il faro della Procura riguarda, come noto, il bilancio 2023, approvato nel 2024 dell’ex Cda guidato da Gavuglio. Secondo gli investigatori della guardia di finanza in quel bilancio (chiuso con un utile di 267mila euro) ci sarebbero macroscopiche alterazioni della reale situazione dell’azienda con i crediti ampiamente sopravvalutati, che davano “un’immagine solida e robusta” dell’azienda, come si legge in un comunicato stampa del Cda dopo l’approvazione del bilancio oggi al centro dell’inchiesta.

E anche i dieci precedenti erano tutti in attivo. Numeri che stridono con il bilancio 2024, approvato due settimane fa con una perdita netta di 56 milioni di euro e debiti per 280. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti per spiegare l’enorme discrepanza tra il bilancio approvato dal nuovo Cda e i precedenti c’è quella dell’impiego dei finanziamenti pubblici e in particolare dei fondi Pnrr che per legge sono vincolati a un utilizzo strategico ma potrebbero essere stati utilizzati per le spese correnti. Per districarsi tra le carte, già in parte esaminate dai finanzieri la Procura ha affidato una consulenza tecnica di parte a un commercialista di Torino.