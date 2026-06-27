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Primo pomeriggio

Paura a Marassi, scoppia incendio in un ristorante: una persona in ospedale

Il rogo è scoppiato in cucina, con tutta probabilità a causa di un cortocircuito, mentre in sala i commensali stavano pranzando

vigili del fuoco ambulanza

Genova. Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di sabato in un ristorante etnico di via Fereggiano, a Marassi.

Il rogo è scoppiato in cucina, con tutta probabilità a causa di un cortocircuito, mentre in sala i commensali stavano pranzando. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e un’ambulanza della Squadra Emergenza.

Un uomo è stato accompagnato in ospedale per inalazione da fumo. È stato portato al San Martino in codice giallo, le sue condizioni non sono gravi. Il resto del personale e dei clienti non ha riportato ferite.

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