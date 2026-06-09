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Nel pomeriggio

Paura a Sampierdarena, incendio in un appartamento al quinto piano

La donna residente nell’abitazione, una sessantenne, è stata accompagnata in codice giallo all’ospedale San Martino

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Genova. Un incendio è scoppiato martedì pomeriggio in un appartamento al civico 9 di corso Martinetti, a Sampierdarena.

La richiesta di intervento ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 16. Il rogo è partito da un appartamento al quinto piano, e per precauzione gli inquilini presenti sono stati fatti uscire per il tempo necessario allo spegnimento.

La donna residente nell’abitazione, una sessantenne, è stata accompagnata in codice giallo all’ospedale San Martino.

La polizia locale ha chiuso temporaneamente la strada per le operazioni di soccorso.

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