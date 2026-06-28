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Nella notte

Incendio nelle gallerie tra Sestri Levante e Moneglia: in fiamme i cavidotti

La galleria, già chiusa al transito per lavori, non ha necessitato di ulteriori provvedimenti di chiusura

Generico giugno 2026

Sestri Levante. Questa mattina un incendio si é sviluppato nelle gallerie fra Moneglia e Deiva Marina. Le fiamme, provenivano da un cavidotto ed erano distribuite in diversi punti.

I Vigili del Fuoco di Chiavari sono riusciti ad entrare col mezzo, proteggendo le vie respiratorie grazie agli autorespiratori. Spento l’incendio hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

La galleria, già chiusa al transito per lavori, non ha necessitato di ulteriori provvedimenti di chiusura. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

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