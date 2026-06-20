Principio di incendio su una nave Gnv diretta a Genova, rientrerà a porto Torres nel pomeriggio con un rimorchiatore

Genova. Principio di incendio questa notte a bordo della nave- traghetto Gnv Azzurra. Il rogo è divampato in sala macchine ed è stato gestito e completamente estinto dal personale di bordo.

La nave era partita da Porto Torres ed era diretta a Genova. A bordo si trovano 763 passeggeri e 113 membri dell’equipaggio. Non si registrano feriti né conseguenze per le persone presenti sulla nave. “La situazione è attualmente calma e sotto controllo – fa sapere una nave di Gnv – i passeggeri vengono costantemente aggiornati dal personale di bordo e si prevede che la nave rientri a Porto Torres nel primo pomeriggio trainata da un rimorchiatore.

La Compagnia ha immediatamente attivato “un piano straordinario di assistenza e riprotezione per limitare i disagi ai passeggeri coinvolti e garantire la continuità del servizio sulle linee tra Sardegna e continente. Sono in corso la riprogrammazione dei collegamenti e la redistribuzione dei flussi sulle altre unità della flotta, assicurando assistenza dedicata e soluzioni alternative di viaggio”.

GNV ringrazia le squadre antincendio francesi e le autorità prontamente intervenute a supporto dell’equipaggio per la rapida risoluzione dell’incidente.