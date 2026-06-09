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Paura

Incendio nella notte a Marassi: auto in fiamme all’interno di un box

Per entrare, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare la saracinesca della rimessa

Genova. Momenti di apprensione questa notte in viale Centurione Bracelli, sulle alture di Marassi, dove una vettura in sosta ha preso fuoco all’interno di un box della zona.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che, una volta arrivati sul posto, si sono trovati una cortina di denso fumo che usciva dalla saracinesca della rimessa. Per entrare è stato necessario forare la serranda: una volta nei locali, le operazioni di spegnimento e bonifica sono potute proseguire fino al termine, alcune ore dopo.

Sul posto arrivata anche l’unità di rianimazione della Squadra emergenza Odv, rimasta in presidio durante le operazioni. Non si registrano feriti.

incendio marassi
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