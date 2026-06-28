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Rischio

Caldo e incendi: sterpaglie in fiamme ad Arenzano, rogo nel bosco a San Colombano Certenoli

Giornata di lavoro per i vigili del fuoco della provincia di Genova, complicata dall'afa e dalla secchezza dei terreni

Genova. Domenica di lavoro per il vigili del fuoco di Genova, intervenuti nel pomeriggio su due incendi in provincia di Genova. Il primo intervento è stato svolto ad Arenzano, in via Costa dei Frati, dove hanno preso fuoco alcune sterpaglie, il secondo, invece, a San Colombano Certeloni, dove è scoppiato un rogo in area boschiva.

Nel primo caso, grazie al rapido intervento della squadra di Multedo, insieme ai volontari antincendio della zona, le fiamme sono state circoscritte in maniera rapida e con danni limitati. Sul posto, il presidio andrà avanti anche nelle prossime ore per evitare nuove riaccensioni.

Più complesso l’intervento nell’entroterra di Chiavari, dove le fiamme si sono sviluppate a margine di un bosco: sul posto diverse squadre di vigili del fuoco, insieme ai volontari, per arginare il fronte ed evitare un allargamento dell’incendio. Le operazioni proseguiranno nelle prossime ore.

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