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Incendio in galleria sulla A26: diverse persone intossicate. Traffico in tilt, svincolo della A10 chiuso fotogallery

Diverse le vetture rimaste bloccate: sul posto i vigili del fuoco. Deviazioni in corso

Incendio A26

Aggiornamento ore 20.oo – Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, sul posto sono arrivate diverse squadre sia da Genova che da Ovada. Le fiamme sarebbero state spente, ma continuano le operazioni di bonifica.

Genova. Un incendio è scoppiato all’interno della galleria Turchino sulla A26, in direzione nord, poco dopo le 19.15. Il traffico è in tilt, con decine di mezzi rimasti bloccati all’interno della galleria.

Secondo le prime informazioni ci sarebbero diversi intossicati e forse un ferito in codice rosso per ustioni. Le notizie però al momento sono frammentarie e si aspetta l’esito delle operazioni di spegnimento. Sul posto le auto mediche del 118 con almeno tre ambulanze all’imbocco sud e una all’imbocco nord della galleria.

Moltissime le persone rimaste bloccate sui viadotti. In molti casi si tratta di automobilisti che hanno abbandonato i veicoli per mettersi in salvo.

Si stanno verificando numerose criticità per la circolazione autostradale con lo svincolo tra A10 e A26 in direzione nord al momento chiuso.

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