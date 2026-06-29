Incendio a San Colombano: il sindaco ringrazia i soccorritori ma attacca gli operatori delle comunicazioni

San Colombano Certenoli. A seguito dell’incendio che ieri pomeriggio ha colpito un traliccio e un palo della rete elettrica al confine tra San Colombano Certenoli e Leivi, il sindaco ha espresso il suo ringraziamento ai Vigili del Fuoco di Chiavari e ai volontari della Protezione Civile per il tempestivo intervento. Il primo cittadino ha seguito l’evolversi della situazione sul posto per fornire risposte alla popolazione rimasta senza elettricità e acqua nelle località di Villa Oneto e Cian de Dria.

Tuttavia, il capo della giunta ha espresso forti critiche verso le aziende responsabili delle reti, sottolineando: “Purtroppo devo manifestare il mio profondo rammarico per la gestione delle comunicazioni da parte dei gestori dei servizi coinvolti, ENEL e IREN”. Il sindaco ha precisato le proprie azioni e le difficoltà riscontrate con le due società, evidenziando che “per tutta la durata dell’emergenza ho tentato ripetutamente di contattare entrambi nel tentativo di ottenere indicazioni certe sui tempi di ripristino da poter trasmettere alla popolazione”.

Secondo quanto riferito dall’amministratore, la risposta dei gestori non è stata adeguata: “Nonostante i numerosi tentativi, le informazioni ricevute sono state frammentarie, tardive o del tutto insufficienti”. Il sindaco ha quindi criticato la condotta delle aziende in relazione al proprio ruolo istituzionale, affermando che “durante un’emergenza il Sindaco è il primo punto di riferimento dei cittadini e non può essere lasciato privo degli strumenti informativi necessari per svolgere efficacemente il proprio ruolo”.

Pur distinguendo la gestione logistica dal lavoro dei tecnici, il primo cittadino ha ribadito che “il problema non riguarda il loro operato sul campo, bensì la comunicazione con il territorio e con l’Amministrazione comunale, che deve essere più tempestiva, diretta ed efficace”. Nei prossimi giorni l’amministrazione promuoverà un confronto con i gestori per definire procedure d’emergenza più efficienti.