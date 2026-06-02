In Valbisagno tornano la Fiera del Bestiame e la Fiera di Struppa: il programma e le chiusure

Genova. La Valbisagno si prepara ad accogliere i genovesi e non solo con due eventi molto sentiti dalla comunità locale: sabato 6 e domenica 7 giugno tornano infatti i tradizionali appuntamenti con la Fiera del Bestiame e con la Fiera di Struppa (domenica 7 giugno).

Quest’anno la Fiera del Bestiame apre le porte a grandi e piccoli con un ricchissimo programma di attività che avranno, come filo conduttore, non solo la riscoperta delle tradizioni rurali e zootecniche del territorio, ma anche natura e divertimento.

Le due location della Fiera del Bestiame saranno i giardini Doria e l’area Chiappella, pronti ad ospitare a partire da sabato pomeriggio – inaugurazione ore 14.00 con il tradizionale corteo storico in costumi tradizionali che partirà da via Buscaglia e a cui parteciperà per il Comune di Genova il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa – numerose iniziative per tutte le età.

I Giardini Doria, in collaborazione con alcune realtà locali e non solo, accoglieranno incontri divulgativi su temi quali animali, tutela della biodiversità, inclusione persone con disabilità e alimentazione sana, ma anche attività di animazione per bambini, musica e balli di gruppo. Grande attesa per la sfilata “Io e il mio amico” con i propri animali da compagnia (sabato dalle ore 19.00) e per il concerto di chiusura della manifestazione de “I Trilli” (domenica alle ore 21.00).

In parallelo, l’area Chiappella sarà animata da attività quali “Animali della fattoria”, il “Battesimo della Sella” e il “Toro Meccanico”, oltre ad esibizioni di volteggio.

L’edizione 2026 della Fiera del Bestiame – organizzata dal Comune di Genova (Assessorato a Commercio, Turismo, Marketing Territoriale, Pro Loco e CIV; Assessorato a Cultura e Tradizioni) insieme al Municipio IV Media Val Bisagno, in collaborazione con il CIV “Il Girasole” e con il supporto di diverse attività economiche locali – pur mantenendo il cuore storico nell’esposizione zootecnica, si amplia in un progetto articolato capace di generare una partecipazione diffusa capace di superare la cerchia degli esperti di settore, aprendosi a un pubblico più ampio e diversificato.

La Fiera del Bestiame, che rappresenta uno degli appuntamenti più significativi della tradizione di Genova e della Valbisagno, con origini risalenti al XIX secolo, si configura quindi come un presidio culturale identitario, uno spazio di incontro tra la comunità urbana e il mondo rurale, nonché una concreta opportunità di sviluppo economico locale.

Per quanto riguarda la Fiera di Struppa, domenica 7 giugno e per tutto il giorno circa 40 banchi di merci varie e di produttori locali animeranno la zona di via Struppa: un appuntamento che andrà ad arricchire la Fiera del Bestiame con l’esposizione di prodotti tipici, artigianato locale e attività commerciali con l’obiettivo di promuovere il valore culturale ed economico di tutta la Valbisagno.

Il programma completo della Fiera del Bestiame

Sabato 6 giugno

ore 14.00: Inaugurazione – Corteo storico Gruppo folkloristico “Città di Genova” (con partenza dalla vecchia sede municipale di via Buscaglia)

Giardini Doria:

ore 15.00-16.00: “Cavallo: per Sport e in aiuto alla disabilità” (con Martina Cardillo e Odette Lunardi)

ore 16.00-16.45: “Conoscere gli animali del bosco” (con Simone Rutella e Gianfranco Dellacasa)

ore 16.45/17.30: “Api una risorsa per l’umanità” (con Marco Corzetto)

ore 17.30/18.15: “Il Geotritone della galleria della rovinata” (con Giulia Erriquez e Salvatore Russo)

ore 18.15-19.00: “Avere un cane, diritti e doveri” (con Andrea Cancilla)

A seguire sfilata con animali da compagnia “Io e il mio amico”

Area Chiappella:

dalle ore 14.00: “Animali della Fattoria”, “Battesimo della Sella”

ore 16.00, 17.00, 18.00: esibizioni di volteggio

Domenica 7 giugno

Giardini Doria:

ore 9.00: attività di animazione per bambini (a cura dei Gruppi Cinofili Alpini e Polizia di Stato)

ore 14.30: “Il Paradiso della Biodiversità” (a cura del Comitato casa del Migrante ecuadoriano)

ore 16.00: Gruppo folk Gau

ore 17.00: gruppo country ASD Bandidos

ore 18.00: musica e balli per tutti (a cura di Silvia Foschia presidente AN MB)

ore 21.00: concerto de “I Trilli”

Area Chiappella:

Dalle ore 10.00: “Animali della fattoria”, “Battesimo della sella”, “Toro Meccanico”, esibizioni di volteggio

Modifiche alla viabilità per la fiera di Struppa

Domenica 7 giugno, per consentire il regolare svolgimento della Fiera di Struppa, dalle ore 6.00 alle ore 20.30 e comunque sino a cessate esigenze, nei sottoelencati tratti stradali sono adottate le seguenti prescrizioni:

CIRCOLAZIONE :

via Struppa, dal civico 150 (Casa della Salute) fino all’intersezione con via Buscaglia:

divieto di circolazione ambo i sensi di marcia.

via Struppa, dall’intersezione con via Raitano fino all’intersezione con via Buscaglia:

divieto di circolazione in direzione mare per tutti i veicoli.

ponte Solimano, altezza civico 150 via Struppa:

preavviso divieto di circolazione.

salita Madonnetta di Struppa:

obbligo di svolta a destra (direzione mare) per i veicoli che si immettono in via Struppa.

via Ligorna:

obbligo di svolta a destra (direzione mare) per i veicoli che si immettono in via Struppa.

– ponte al Campo XXV Aprile:

obbligo di svolta a sinistra (direzione mare) all’intersezione con via Struppa.

via Rio Torbido:

divieto di circolazione all’intersezione con via Struppa.

via Buscaglia:

divieto di circolazione dall’intersezione con via Struppa fino all’estremità dell’ingresso del parcheggio (cosiddetta “Area Chiappella”) salvaguardando un passaggio di transito per consentire l’accesso a via di Creto.

via Trossarelli/salita Scaglie/via Prato Verde/via Benedetto da Porto/via Raitano e comunque in tutte le immissioni su via Struppa:

obbligo di svolta a destra (verso monte).

ponte Tollari all’intersezione con via Struppa e comunque in tutti gli accessi su via Struppa:

obbligo di svolta in direzione monte.

ponte della Canova all’intersezione con via Struppa:

obbligo di svolta a destra in direzione monte.

via Struppa direzione mare:

istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli dall’intersezione con piazzale Brigata Volante Severino; i veicoli provenienti da via Bavari, in direzione mare, dovranno invertire la marcia e proseguire fino alla Galleria della Paglia. Inoltre all’intersezione tra via Bavari Vecchia e via Bavari SS45 è consentita la svolta a destra per proseguire in sponda sinistra del torrente Bisagno, contestualmente il tratto di via Struppa direzione monte, da via Giò Batta Cardinale a via Raitano, è disciplinato a senso unico di marcia verso monte.

SOSTA :

Viene istituito il divieto di sosta nei sottoelencati tratti stradali e nelle sottoindicate fasce giornaliere ed orarie:

dalle ore 00.00 di sabato 6 alle ore 23.59 di domenica 7 giugno, e comunque sino a cessate esigenze, viene istituito il divieto di sosta in:

via Buscaglia, ambo i lati e nello slargo di sosta lato mare all’altezza del civico 6.

dalle ore 00.00 alle ore 23.59 di domenica 7 giugno e comunque sino a cessate esigenze, viene istituito il divieto di sosta in:

via Struppa, lato ponente, dall’intersezione con via Rio Torbido fino all’intersezione con ponte della Canova

via Struppa, ambo i lati, dall’intersezione con Ponte della Canova fino all’intersezione con via Raitano

via Struppa, ambo i lati, dal civico 150 fino all’intersezione con via Buscaglia compresa l’area del mercato rionale settimanale.

Sono inoltre disposte le seguenti deroghe:

deroga al divieto di fermata dalle ore 00.00 alle ore 24.00 e comunque fino a cessate esigenze in via Pedullà e Strada di Sponda Nuova, al fine di consentire l’istituzione di fermate e capolinea provvisori del Trasporto Pubblico Locale

deroga al divieto di transito pedonale dalle ore 00.00 alle ore 24.00 e comunque fino a cessate esigenze in via Pedullà, lato torrente Bisagno, per un tratto di circa 40 metri in direzione mare dal Ponte della Canova, al fine di consentire le operazioni di salita e discesa passeggeri del Trasporto Pubblico Locale.

Le linee AMT, dalle ore 6.00 alle ore 20.30 e comunque fino a cessate esigenze, effettueranno il capolinea per la direttrice centro città a mare della “rotatoria Canova” e riprenderanno il normale percorso in sponda destra svoltando sul ponte Fleming.

Le linee AMT, direzione monte che transiteranno in via Struppa, dalle ore 6.00 fino alle ore 20.30 e comunque fino a cessate esigenze, proseguiranno la marcia sul ponte Solimano percorrendo via Adamoli, via Pedullà e termineranno la corsa al sopra citato capolinea provvisorio della “rotatoria Canova”.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza sull’osservanza del presente provvedimento e potrà adottare ulteriori misure di disciplina della circolazione stradale che si rendessero necessarie per motivi di sicurezza e ordine pubblico in relazione allo svolgimento della manifestazione.