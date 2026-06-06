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Sicurezza

In ricordo di Salvatore Cucé 5000 euro in borse di studio per gli studenti del Majorana Giorgi

Nel 2023 l’operaio edile e sindacalista della Fillea Cgil è morto in un cantiere del Terzo Valico. Il sindacato ha promosso l'iniziativa

Generico giugno 2026

Genova. Si chiamava Salvatore Cucè, l’operaio edile e sindacalista della Fillea Cgil morto nel cantiere del Terzo Valico di Voltaggio in provincia di Alessandria. Cucè perse la vita Il 7 febbraio 2023 a seguito di un’esplosione provocata dall’innesco di una sacca di gas metano. Per questa morte non ci son ancora responsabili.

Presso il municipio Media Val Bisagno si è svolta la cerimonia di consegna alle studentesse e agli studenti dell’Istituto Majorana-Giorgi di 10 borse di studio da 500 euro ciascuna. Per la Fillea Cgil nazionale, promotrice dell’iniziativa insieme a Fillea Cgil Liguria, è necessario “continuare a chiedere salute e sicurezza sul lavoro diffondendo il messaggio a partire dalle scuole e da chi, come studentesse e studenti, saranno i lavoratori di domani”. Alla cerimonia era presente Anthony Cucè fratello di Salvatore.

Ma oltre alla premiazione degli studenti, che attraverso i loro elaborati si sono distinti sui temi di salute e sicurezza sul lavoro, è da segnalare la partecipazione Antonio Di Franco Segretario Generale Fillea Cgil, Renzo Ballantini dirigente scolastico Istituto Tecnico Superiore Majorana, Lorenzo Passadore Presidente Municipio IV Valbisagno, Emilio Robotti Assessore al Lavoro Comune di Genova, Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria, Igor Magni Segretario Generale Camera del Lavoro di Genova, Fabio Marante Segretario Generale Fillea Cgil Genova e Liguria.

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