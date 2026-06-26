In Liguria ci sono 47 nuove guide ambientali escursionistiche, finito il corso: ora sono 245

Genova. Si sono conclusi, con sempre maggior consenso, i quattro corsi di formazione che hanno abilitato in Liguria 47 nuove figure alle professioni turistiche. Si tratta del potenziamento dei corsi avviati dalla Regione Liguria per aumentate la qualità dell’accoglienza, in particolare nel settore dell’outdoor: di queste 47 nuove figure professionali, 30 sono Gae (Guide ambientali escursionistiche), formate in tre corsi, che si vanno ad aggiungere alle 215 già abilitate nel triennio 2023/2025 per un totale in Liguria di 245.

Il quarto corso ha abilitato anche 17 figure di Accompagnatore Turistico che si vanno ad aggiungere alle precedenti 28 per un totale di 45 nuove abilitazioni.

Nel corso dell’anno sono previsti ulteriori 3 corsi per Guide ambientali escursionistiche e 4 per Accompagnatore Turistico.

“La formazione rappresenta uno degli investimenti più strategici per il futuro della Liguria. Ogni nuovo percorso che attiviamo significa creare competenze, offrire opportunità occupazionali concrete e rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione – dichiara il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Formazione Simona Ferro -. Le nuove abilitazioni conseguite da Guide ambientali escursionistiche e Accompagnatori turistici dimostrano come la formazione professionale sia uno strumento fondamentale per valorizzare il capitale umano e sostenere la competitività del nostro territorio. Il turismo, in particolare quello legato all’outdoor e alla scoperta delle eccellenze liguri, richiede professionisti preparati, qualificati e capaci di garantire servizi di qualità. Per questo la Regione continua a investire con convinzione in percorsi formativi che non solo accrescono le competenze, ma favoriscono l’ingresso nel mondo del lavoro e la nascita di nuove opportunità professionali”.

“Il turismo in Liguria è in grande crescita: pertanto è importantissimo offrire qualità ai nostri visitatori con guide e accompagnatori preparati ottimamente grazie a questi corsi. Regione Liguria punta su queste figure fondamentali che non si limitano ad accompagnare i turisti ma spiegano la biodiversità, insegnano il rispetto della flora, della fauna e degli ecosistemi, e raccontano la storia, le tradizioni e l’identità dei territori attraversati”, afferma l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.