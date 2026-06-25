Il municipio Bassa Val Bisagno approva la sperimentazione sulla “biblioteca degli oggetti”

Genova. Il consiglio del municipio Bassa Valbisagno ha approvato a larghissima maggioranza una mozione che propone la creazione sperimentale di una “Biblioteca degli Oggetti” presso la Civica Biblioteca Lercari di San Fruttuoso.

Il provvedimento, nato su proposta del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, ha incassato il sostegno compatto di tutta la maggioranza.

Il testo approvato impegna formalmente il municipio a promuovere la nascita di uno spazio dedicato, in cui diversi tipi di beni e attrezzature saranno messi a disposizione della cittadinanza per il prestito e l’utilizzo temporaneo. L’obiettivo è offrire un servizio concreto a chi ha bisogno sporadico di un oggetto, evitando l’acquisto del nuovo e promuovendo attivamente la cultura della condivisione.

Il progetto prenderà forma attraverso un’interlocuzione specifica e sinergica con gli assessorati comunali alla Cultura e all’Ambiente, insieme all’ufficio comunale CEAS (Centro di Educazione Ambientale alla Sostenibilità). Saranno inoltre attivamente coinvolti gli Enti del Terzo Settore, le scuole del territorio, AMIU e i suoi centri “Surpluse”.

Con questa mozione, il Municipio Bassa Valbisagno esprime una chiara volontà politica orientata alla sostenibilità, favorendo l’economia circolare e i principi cardine del riuso e del riciclo.

A promuovere la mozione è stato il consigliere Guglielmo Frisone (Alleanza Verdi e Sinistra), che commenta: “È fondamentale, nella società odierna, favorire il riuso e il riciclo degli oggetti come buona pratica quotidiana. La Biblioteca degli Oggetti non è solo un servizio di prossimità per i cittadini, ma un passo concreto verso un modello di consumo più consapevole, sostenibile e solidale, capace di fare rete con le realtà virtuose già presenti sul nostro territorio.”