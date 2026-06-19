Impianto sportivo Lago Figoi, via libera ai lavori di messa in sicurezza: investimento da 650mila euro

Genova. Adottata dalla giunta comunale, su proposta della sindaca Silvia Salis e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche e infrastrutturali, Massimo Ferrante, la delibera che approva il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di messa in sicurezza e consolidamento strutturale della copertura dell’impianto polisportivo Lago Figoi.

L’ammontare dell’investimento, previsto dal 2° adeguamento al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, è pari a 650.000 euro. Gli interventi di messa in sicurezza prevedono in particolare il consolidamento strutturale per il ripristino della capacità portante della trave di bordo lignea ammalorata del corpo piscina, lato sud-est, e delle travi di bordo lignee ammalorate del corpo palestra, lato nord e sud.

“Gli impianti sportivi comunali vivono ogni giorno grazie al lavoro delle associazioni, all’impegno di atlete e atleti, all’attività delle famiglie e delle tante persone che trovano nella pratica sportiva un punto di riferimento quotidiano – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – per questo la manutenzione degli spazi pubblici destinati allo sport deve essere una priorità dell’amministrazione comunale. Lago Figoi è una struttura di grande importanza e intervenire sulla copertura con un investimento di questa portata significa prendersi cura di un luogo che appartiene a cittadine e cittadini. La qualità dell’offerta sportiva genovese passa anche dalla capacità di programmare le risorse, gestire i problemi strutturali e garantire continuità agli impianti”.

“Con questo intervento confermiamo il nostro impegno per mantenere la funzionalità degli impianti sportivi di proprietà del Comune, che sono a disposizione della cittadinanza e che devono garantire gli standard di sicurezza nel rispetto della normativa e ancora prima a tutela dei genovesi che li frequentano quotidianamente” aggiunge l’assessore Massimo Ferrante.