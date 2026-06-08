“Il mare da toccare”, a Boccadasse l’immersione dedicata ai subacquei non vedenti

Genova. Sabato 13 giugno nelle acque davanti a Boccadasse si terrà la seconda edizione di “Il Mare da toccare“, l’evento gratuito organizzato da HSA Genova con il supporto degli istruttori e guide HSA di Mondo Fondo Diving, del Nucleo Carabinieri Subacquei Genova e dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Genova, e con il patrocinio del Comune di Genova.

L’appuntamento è alle 14 al Diving Mondo Fondo, in Piazzale Kennedy: anche quest’anno i subacquei non vendenti, insieme alle guide esperte HSA Italia, potranno vivere l’esperienza di immersioni guidate al largo della spiaggia genovese. L’iniziativa mette al centro la persona e promuove l’esperienza subacquea valorizzando le abilità di ognuno. I partecipanti sono accompagnati in acqua da un gruppo di istruttori e guide HSA, persone che uniscono competenza, passione e tanto volontariato. In immersione anche l’esperto subacqueo non vedente Maurizio Lo Bortalo di Genova, istruttore HSA in staff per i corsi sub alle persone con disabilità visiva.

“Crediamo in una subacquea davvero accessibile a tutti. Questa motivazione ci spinge a sviluppare sempre più iniziative senza barriere e a diventare, per le persone con disabilità, un punto di riferimento HSA su Genova e sul territorio”, spiega Roberta Carrea di Mondo Fondo Diving:

“Siamo molto felici di ritornare a Genova con Il Mare da toccare. La prima edizione dello scorso anno ha visto la partecipazione di una ventina di subacquei non vedenti, e oggi per la prova di sabato, gli iscritti sono già trenta – aggiunge il responsabile di HSA Genova, Giosuè Sannino – Tutto questo ci dà entusiasmo nel costruire sempre più prove subacquee. Sott’acqua, chi non vede esplora le bellezze della flora e della fauna del mondo sommerso con il tocco delle mani dove passano le correnti profonde del pensiero, i ricordi, la dimensione delle cose. Avvolti dal mare, i subacquei non vedenti condividono intense emozioni con i compagni di immersioni. La gravità si attenua, ci si muove liberamente. Tanta gioia e meraviglia per un’esperienza unica, di amicizia e di valore, in cui le barriere si annullano: le limitazioni si alleggeriscono, aumentano la fiducia in sé, l’autonomia e un benessere che aiuta anche il quotidiano vivere”.