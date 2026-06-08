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L'appuntamento

“Il mare da toccare”, a Boccadasse l’immersione dedicata ai subacquei non vedenti

Insieme alle guide esperte HSA Italia potranno vivere l'esperienza di un'immersione guidata al largo della spiaggia genovese

boccadasse

Genova. Sabato 13 giugno nelle acque davanti a Boccadasse si terrà la seconda edizione di “Il Mare da toccare“, l’evento gratuito organizzato da HSA Genova con il supporto degli istruttori e guide HSA di Mondo Fondo Diving, del Nucleo Carabinieri Subacquei Genova e dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Genova, e con il patrocinio del Comune di Genova.

L’appuntamento è alle 14 al Diving Mondo Fondo, in Piazzale Kennedy: anche quest’anno i subacquei non vendenti, insieme alle guide esperte HSA Italia, potranno vivere l’esperienza di immersioni guidate al largo della spiaggia genovese. L’iniziativa mette al centro la persona e promuove l’esperienza subacquea valorizzando le abilità di ognuno. I partecipanti sono accompagnati in acqua da un gruppo di istruttori e guide HSA, persone che uniscono competenza, passione e tanto volontariato. In immersione anche l’esperto subacqueo non vedente Maurizio Lo Bortalo di Genova, istruttore HSA in staff per i corsi sub alle persone con disabilità visiva.

“Crediamo in una subacquea davvero accessibile a tutti. Questa motivazione ci spinge a sviluppare sempre più iniziative senza barriere e a diventare, per le persone con disabilità, un punto di riferimento HSA su Genova e sul territorio”, spiega Roberta Carrea di Mondo Fondo Diving:  

“Siamo molto felici di ritornare a Genova con Il Mare da toccare. La prima edizione dello scorso anno ha visto la partecipazione di una ventina di subacquei non vedenti, e oggi per la prova di sabato, gli iscritti sono già trenta – aggiunge il responsabile di HSA Genova, Giosuè Sannino – Tutto questo ci dà entusiasmo nel costruire sempre più prove subacquee. Sott’acqua, chi non vede esplora le bellezze della flora e della fauna del mondo sommerso con il tocco delle mani dove passano le correnti profonde del pensiero, i ricordi, la dimensione delle cose. Avvolti dal mare, i subacquei non vedenti condividono intense emozioni con i compagni di immersioni. La gravità si attenua, ci si muove liberamente. Tanta gioia e meraviglia per un’esperienza unica, di amicizia e di valore, in cui le barriere si annullano: le limitazioni si alleggeriscono, aumentano la fiducia in sé, l’autonomia e un benessere che aiuta anche il quotidiano vivere”.

 

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