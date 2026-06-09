Il Museo della Storia del Genoa entra nella rete dei Musei d’Impresa

Genova. Il Museo del Genoa entra ufficialmente nella rete di Museimpresa, Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa impegnati nella conservazione e nella valorizzazione della memoria storica, culturale e produttiva del Paese.

Si tratta di un riconoscimento prestigioso che premia il lavoro svolto dalla Fondazione Genoa 1893 ETS nella tutela e nella divulgazione del patrimonio storico del club più antico d’Italia. Attraverso il Museo del Genoa, inaugurato nel 2009 in Salita Dinegro e poi nel 2013 al Porto Antico di Genova, la Fondazione ha costruito negli anni un punto di riferimento per tifosi, studiosi e visitatori, custodendo e valorizzando oltre 130 anni di storia sportiva, sociale e culturale.

L’ingresso nella rete dei Musei d’Impresa conferma il valore del Genoa non soltanto come società sportiva, ma anche come realtà che ha contribuito a scrivere una parte significativa della storia del Paese, della città di Genova e del movimento calcistico nazionale.

“L’adesione a Museimpresa rappresenta per la Fondazione Genoa 1893 ETS un riconoscimento di grande valore, che premia un percorso iniziato vent’anni fa con l’obiettivo di custodire e tramandare la memoria storica del club più antico d’Italia», dichiara Giuseppe Costa, Reggente Fondazione Genoa 1893 ETS. «La storia del Genoa è parte integrante della storia sportiva, sociale e culturale della nostra città e del nostro Paese. Entrare a far parte di una rete che riunisce alcune delle più importanti realtà museali e archivistiche italiane significa valorizzare ulteriormente questo patrimonio e creare nuove opportunità di confronto, ricerca e divulgazione”.

“L’ingresso del Museo del Genoa in Museimpresa conferma la forza e l’unicità del nostro patrimonio storico», aggiunge Andrés Blázquez, CEO del Genoa CFC. «Per un club come il Genoa, che da oltre 130 anni rappresenta un punto di riferimento per generazioni di tifosi, la storia non è soltanto memoria, ma un elemento fondamentale della propria identità e della propria visione futura. Questo riconoscimento rafforza il legame tra il Club, la città e la sua comunità, contribuendo a valorizzare un’eredità che appartiene a tutti i genoani”

La presenza all’interno di Museimpresa consentirà di sviluppare nuove collaborazioni con istituzioni culturali, musei e archivi aziendali italiani, favorendo progetti di ricerca, iniziative educative e attività di promozione del patrimonio storico.

Il riconoscimento rappresenta un importante traguardo per la Fondazione e per tutti coloro che hanno contribuito alla crescita del Museo del Genoa. L’ingresso nella rete dei Musei d’Impresa conferma il valore culturale della storia rossoblù e del lavoro svolto negli anni per conservarne la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni.

L’adesione a Museimpresa si inserisce nel percorso di sviluppo della Fondazione Genoa 1893 ETS, che celebra i suoi vent’anni di attività continuando a promuovere iniziative dedicate alla memoria, alla cultura sportiva e all’identità rossoblù.