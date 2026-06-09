Il mondo del lavoro genovese in pellegrinaggio alla Guardia: domenica la messa con l’arcivescovo Tasca

Genova. Torna domenica 14 giugno il tradizionale Pellegrinaggio del Mondo del Lavoro al Santuario della Madonna della Guardia, appuntamento promosso dalla Pastorale del Mondo del Lavoro dell’Arcidiocesi di Genova e dalla Federazione Operaia Cattolica Ligure (Focl).

L’iniziativa riunirà lavoratori, rappresentanti delle realtà produttive del territorio, associazioni e società operaie in un momento di preghiera e riflessione dedicato alle sfide che attraversano il mondo del lavoro genovese e non solo.

«In questo pellegrinaggio vogliamo portare alla Madonna della Guardia tutte le nostre preoccupazioni per il futuro delle aziende, della città e, visto il contesto internazionale, anche del mondo», spiega don GianPiero Carzino, coordinatore dell’Ufficio Lavoro, Problemi Sociali e Custodia del Creato dell’Arcidiocesi.

«La Chiesa genovese – aggiunge – ha una tradizione importante di vicinanza e attenzione al mondo del lavoro, testimoniata dalla presenza dei cappellani in numerose aziende della città. Domenica porteremo con fiducia al Santuario i temi del lavoro e del rispetto della sua dignità, nella consapevolezza della sua centralità per la vita delle persone. Affideremo inoltre il patrimonio religioso, morale e professionale della nostra città, affinché possa essere conservato e valorizzato».

Anche quest’anno la Federazione Operaia Cattolica Ligure rinnova una tradizione che affonda le proprie radici nella storia del territorio. «Come da consuetudine molto datata, le Società Operaie Cattoliche e la Focl organizzano il pellegrinaggio del mondo del lavoro – sottolinea il presidente Gaetano Giovanni Brizzi –. Genova e l’intera area metropolitana si ritrovano al Santuario mariano per affidare con fiducia le problematiche, le difficoltà e le criticità del lavoro, ma anche le speranze e le aspettative di chi ogni giorno contribuisce alla crescita del territorio».

Il programma della giornata prevede alle 9 il ritrovo presso la Cappella dell’Apparizione con il saluto del presidente della Focl. Alle 9.30 si terranno la recita del Rosario e la processione verso il Santuario, mentre alle 10 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca.

La Federazione Operaia Cattolica Ligure è stata fondata nel 1881 con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle Società Operaie Cattoliche di Mutuo Soccorso. A Genova il primo sodalizio nacque il 23 luglio 1854 con la costituzione della Società Nostra Signora del Soccorso e San Giovanni Battista, ancora oggi attiva.

Nel corso degli anni le Società Operaie Cattoliche hanno rappresentato un importante punto di riferimento per la vita sociale e associativa del territorio, contribuendo alla formazione di amministratori, sindacalisti, professionisti e imprenditori. Oggi continuano a svolgere un ruolo di aggregazione e partecipazione nelle comunità locali.