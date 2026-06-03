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“Il leudo racconta” è arrivato a Genova: fino al 5 giugno workshop, conferenze e degustazioni

Piana: "Un simbolo per richiamare il profondo legame della nostra regione con il mare e con le attività che da sempre ne caratterizzano l'identità"

Generico giugno 2026

Genova. È arrivato a Genova il leudo della cooperazione Italia-Francia Interreg Marittimo. Dopo le tappe all’Isola Gallinara e a Bergeggi, l’imbarcazione, simbolo della tradizione ligure, ha raggiunto il Porto Antico, dove rimarrà fino a venerdì 5 giugno.

“Un simbolo per richiamare il profondo legame della nostra regione con il mare e con le attività che da sempre ne caratterizzano l’identità” ha spiegato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, intervenuto all’incontro organizzato, nell’ambito dell’iniziativa Il leudo racconta, al Blue District di Genova. “L’appuntamento di oggi – ha poi sottolineato l’assessore – è l’occasione ideale per fare un bilancio sulle progettualità del settennato Interreg 2021-2027. Uno strumento che ci ha permesso di stringere ancora di più la collaborazione tra Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e il Sud della Francia. Con sinergie, avviate e che stiamo via via consolidando, in ambito di tutela dell’ambiente, biodiversità, turismo, agricoltura, piccola pesca, sicurezza in mare e difesa delle coste”.

Nel corso delle giornate del 4 e 5 giugno sono in programma workshop e momenti di confronto dedicati alle tecnologie per l’esplorazione e la tutela del mare, alla sicurezza della navigazione, alle attività outdoor e al benessere, all’impatto delle plastiche sull’ambiente marino, al monitoraggio degli effetti dei porti sulle città e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici e della pesca sostenibile. Il calendario comprende inoltre conferenze dedicate ai risultati dei progetti Interreg ed europei, attività all’aria aperta, degustazioni e visite guidate volte a promuovere la cultura e le risorse del territorio.

L’imbarcazione riprenderà la rotta alla volta di Santa Margherita il 5 giugno per arrivare a Portofino l’8 giugno, alla Spezia il 9 giugno, a Portovenere il 10 giugno e a Lerici e alle Cinque Terre l’11 giugno.

Di seguito il link con tutte le tappe, fino all’arrivo a Bastia del 15 giugno: https://www.regione.liguria.it/homepage-fondi-europei/item/46459-il-leudo-racconta.html

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