Il Genoa ufficializza il ritorno di Tommaso Baldanzi: “L’ambiente giusto per il mio percorso”

Ufficiale. Tommaso Baldanzi giocherà nel Genoa anche nella stagione 2026/2027

Il trasferimento è stato perfezionato con la formula della cessione temporanea con obbligo di riscatto. Il centrocampista classe 2003, era arrivato in prestito con opzione di riscatto dai giallorossi nella finestra di calciomercato invernale e ha collezionato 8 presenze e 2 assist con la maglia rossoblù.

Le parole del ds Diego Lopez: “Le squadre competitive che aspirano a migliorare hanno giocatori di qualità che conoscono il campionato in cui giocano. Tommaso rappresenta la nostra ambizione di migliorare stagione dopo stagione”.

Le parole di Tommaso Baldanzi: “Sono felicissimo di poter proseguire l’avventura con la maglia del Grifone, non vedo l’ora di ricominciare con questi colori. Sento di poter dare e so di dover dimostrare ancora molto ai tifosi rossoblù, che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno qui a Genova. Qui ho capito di essere nell’ambiente giusto per il mio percorso di crescita, in costante sintonia e sinergia con tifoseria, allenatore e dirigenza. Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia”.