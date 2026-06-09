“Il futuro del lavoro tra etica, innovazione e crescita sociale”: il segretario nazionale di Uil Bombardieri a Genova

Genova. “Il futuro del lavoro tra etica, innovazione e crescita sociale” è il titolo dell’VIII Congresso regionale della Uil Liguria che si terrà a Genova il 16 giugno 2026, dalle 9:30 alle 18:30, al Tower Genova Airport Conference center, per parlare insieme di futuro. Sarà presente il segretario generale nazionale della UIL PierPaolo Bombardieri.

“La Liguria ha bisogno di sviluppo, ma il modello dovrà mettere al centro: lavoro dignitoso, diritti, innovazione, solidarietà e responsabilità pubblica”

Con questo percorso la UIL Liguria si impegna a rappresentare l’intero arco della vita delle persone: chi lavora, chi cerca lavoro, chi studia, chi è precario, chi è pensionato, chi vive nelle aree interne e chi produce valore ogni giorno nei servizi, nell’industria, nella scuola, nella sanità, nei trasporti, nel turismo, nel commercio, nell’agricoltura, nella pesca, nella cultura e nelle istituzioni. Nel corso del congresso verranno rinnovati gli organismi della Uil Liguria.