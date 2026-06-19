Il Festival Internazionale dell’Economia presenta a Genova i temi dell’edizione 2026

Genova. Quale futuro per il welfare? Come garantire la sostenibilità dello stato sociale in una fase caratterizzata da invecchiamento della popolazione, trasformazioni del mercato del lavoro e nuove fragilità economiche e sociali?

A questi interrogativi sarà dedicato l’incontro “Salvare lo Stato sociale”, promosso dal Festival Internazionale dell’Economia, con il patrocinio del Comune di Genova e della Camera di Commercio di Genova che si terrà lunedì 22 giugno 2026 alle ore 17.00 presso la sede camerale di Palazzo Tobia Pallavicino.

L’incontro fa parte del programma di eventi in avvicinamento alla quinta edizione del Festival, che si terrà a Torino dal 22 al 25 ottobre.

L’appuntamento sarà l’occasione per presentare il Festival alla città di Genova e aprire un dialogo sul tema del welfare state: dalle sfide in atto a livello globale, nazionale ed europeo, fino al confronto sulle possibili traiettorie di riforma, con uno sguardo concreto alla realtà del territorio ligure e alle sue specificità.

All’incontro parteciperanno la Sindaca di Genova Silvia Salis, il Direttore Scientifico del Festival Tito Boeri, il Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo Alberto Anfossi, il Presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio, il coordinatore del TOLC – Torino Local Committee Pietro Garibaldi e il Direttore Generale del Patronato Epasa-Itaco Valter Marani.