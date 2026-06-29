Il Comune di Leivi aderisce al progetto “Parco museo Tigullio e Levante Ligure”

Leivi. La giunta comunale di Leivi, presieduta dal sindaco Gabriele Pisani, ha approvato formalmente l’adesione del Comune al progetto strategico denominato “Parco museo Tigullio e Levante Ligure”.

La decisione punta a inserire il territorio comunale all’interno di una rete integrata di valorizzazione territoriale a valere sul bando per la valorizzazione culturale dei territori e per il turismo sostenibile.

L’iniziativa si inserisce pienamente nelle linee programmatiche dell’amministrazione, da sempre orientata alla tutela del patrimonio storico, naturale ed enogastronomico locale, nonché alla promozione di forme di turismo consapevole, destinate a generare ricadute economiche e sociali positive per l’intera comunità della Riviera di Levante e del suo immediato entroterra.

La dichiarazione del sindaco, Gabriele Pisani: “L’adesione al Parco museo del Tigullio e del Levante Ligure rappresenta per Leivi un passo fondamentale verso un modello di sviluppo turistico che mette al centro l’identità del nostro territorio. Crediamo fermamente che la valorizzazione dei nostri sentieri, della tradizione olivicola e delle bellezze paesaggistiche debba passare attraverso una strategia di comprensorio forte e coordinata. Questo progetto ci consentirà non solo di intercettare importanti risorse finanziarie regionali e nazionali, ma anche di fare rete con le realtà vicine, esaltando le specificità culturali di Leivi in chiave moderna e sostenibile, a beneficio dei residenti e dei visitatori”.

Attraverso questo provvedimento, immediatamente eseguibile, la giunta ha dato mandato ufficiale agli uffici comunali competenti per la predisposizione di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla formale partecipazione al bando.

Tra le principali finalità condivise figurano la creazione di itinerari diffusi, la promozione del turismo sostenibile e il recupero dell’identità storica.

I dettagli operativi e le successive fasi di co-progettazione con gli altri enti partner del comprensorio verranno comunicati nelle prossime settimane in concomitanza con la presentazione ufficiale dell’istanza di finanziamento.