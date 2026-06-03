Il Banco Alimentare inaugura un nuovo centro polifunzionale in via Archimede

Genova. Il Banco Alimentare della Liguria inaugura, sabato 6 giugno dalle ore 11, il nuovo centro misure di accompagnamento sociale Gabriella ‘Lella’ Andraghetti: uno spazio di ascolto, orientamento e supporto per le persone più vulnerabili, che va oltre l’aiuto alimentare, situato in via Archimede 43/2.

Nei pressi della stazione di Genova Brignole verrà inaugurato uno spazio polifunzionale che accoglierà figure professionali qualificate, quali assistenti sociali, educatori, psicologi e mediatori interculturali, pronte a guidare i beneficiari verso i servizi sociali del territorio.

Il nuovo centro polifunzionale sarà intitolato alla fondatrice e storica presidente del Banco ligure, scomparsa un anno fa.

La mission del centro è chiara: si tratta di un luogo dove le persone potranno essere informate, accompagnate ed orientate verso il sistema dei servizi sociali locali, grazie anche alle competenze e collaborazioni maturate dal Banco alimentare della Liguria con la rete di 379 organizzazioni partner territoriali (OpT), tramite cui vengono raggiunte più di 63mila persone in tutta la Regione.

In particolare, nel nuovo centro si potranno trovare operatori sociali qualificati disponibili a rispondere ai diversi bisogni delle persone raggiunte dalla rete di OpT convenzionate con il Banco Alimentare. In tale contesto, sarà possibile conoscere i diversi strumenti utili a rispondere ai bisogni dei richiedenti, offerti sul territorio regionale dagli enti pubblici e dal Terzo settore. Sarà, quindi, possibile informare e orientare i volontari delle OpT e le persone interessate, al fine di prendere in carico i diversi bisogni di chi vive in difficoltà. Inoltre, nel medesimo locale sarà possibile sviluppare, attraverso la collaborazione con altri enti, l’erogazione diretta di alcuni servizi (come, a titolo esemplificativo, attività di educazione alimentare, di aiuto allo studio per alunni delle scuole secondarie di secondo grado, supporto psicologico), dedicati alle persone e ai nuclei familiari che ricevono un aiuto alimentare dalla rete del Banco alimentare della Liguria.

Il Centro Gabriella Andraghetti si propone anche come luogo aperto e inclusivo, intento a collaborare con realtà del Terzo settore che già operano con competenza in ambiti complementari, anche attraverso la messa a disposizione dei propri spazi per rispondere in maniera ancora più integrata ai bisogni delle persone.