I lavoratori Psa rigettano l’ipotesi di accordo di secondo livello: necessaria nuova contrattazione

Genova, Le lavoratrici e i lavoratori del terminal PSA GP, riuniti in assemblea, si sono espressi negativamente sull’ipotesi di accordo di secondo livello. A comunicarlo Filt Cgil-Fit Cisl – Uiltrasporti che “prendono atto dell’esito della consultazione referendaria relativa all’ipotesi di accordo di secondo livello e del voto espresso dalle lavoratrici e dai lavoratori”.

“Fin dall’inizio di questo percorso le nostre Organizzazioni Sindacali e la RSU hanno operato con un unico obiettivo – si legge nel comunicato stampa congiunto – rappresentare gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, garantendo la massima trasparenza, il confronto continuo e il pieno rispetto della volontà democratica espressa dalla base. Per noi il voto dei lavoratori non è mai una formalità, ma uno strumento fondamentale di partecipazione e democrazia sindacale. Per questo motivo il risultato emerso dalle urne deve essere rispettato senza interpretazioni o forzature. L’elevata partecipazione alla consultazione conferma ancora una volta quanto i lavoratori siano protagonisti delle scelte che riguardano il proprio futuro professionale e le proprie condizioni di lavoro”.

“Come Segreterie riteniamo ora necessario aprire un’ulteriore fase di ascolto e confronto con tutti i dipendenti per comprendere nel dettaglio le motivazioni che hanno portato al rigetto della proposta di accordo. Sarà da queste valutazioni, dalle criticità evidenziate e dalle indicazioni che emergeranno dagli incontri con i lavoratori che dovremo ripartire. Continueremo pertanto a svolgere il nostro ruolo con responsabilità, determinazione e spirito costruttivo, mettendo al centro le persone che ogni giorno contribuiscono con professionalità e impegno alla crescita del terminal. Da questo risultato ripartiremo insieme ai lavoratori, con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso che sia in grado di rispondere concretamente alle loro aspettative e alle loro esigenze, a tal fine sarà nostro compito comunicare nella giornata di lunedì la data dell’assemblea. A fronte di tutto ciò riteniamo irricevibile la comunicazione di PSA GP e ricordiamo che le scriventi Organizzazioni non sono al servizio dell’azienda”.