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Iter

Nuovo albergo e piazza pubblica a Principe, via libera alla convenzione urbanistica

Dopo anni di attesa possono partire i lavori: vicino all'hotel Marriott sorgerà uno spazio di 1.200 metri quadrati su due livelli con arredi e aiuole

hotel principe marriott

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessora all’Urbanistica e Verde urbano Francesca Coppola, lo schema di convenzione che prevede la realizzazione di un nuovo albergo e spazi pubblici in via Mura degli Zingari.

Si tratta di un progetto che risale ormai a cinque anni fa, portato avanti dalla società internazionale Vastint. Sulla piastra impostata tra via Adua, via Buozzi e l’imbocco con via Mura degli Zingari sorgerà un albergo 4 stelle superior di sette piani più tre interrati gestito dalla catena americana Marriott. L’area era stata acquisita nel 2019 e i lavori avrebbero dovuto concludersi già nel 2023, ma a pesare sulla tabella di marcia sono stati gli aumenti dei costi e il prolungarsi dell’iter autorizzativo, reso più complicato dalla vicinanza della struttura al deposito della metropolitana.

Come opera di urbanizzazione è prevista la realizzazione di una piazza di oltre 1.200 metri quadrati a uso pubblico. Comprensiva di arredi e aiuole, sarà sviluppata su due livelli collegati tramite una rampa di scale e un impianto elevatore esterno per garantirne l’accessibilità. La gestione sarà a carico di Vastint e il personale dell’albergo garantirà un presidio 24 ore su 24.

“Si tratta di un ulteriore passo avanti per rendere i nostri quartieri sempre più verdi e accessibili ai cittadini che possono trovare, in una zona centrale, uno spazio a loro disposizione, arricchito da piante e arredi. Continua il lavoro di questa amministrazione per restituire ai cittadini luoghi di cui possano riappropriarsi per vivere la città in una dimensione comunitaria e rispettosa dell’ambiente”, dichiara l’assessora Coppola.

Il progetto di Vastint prevede due anni di lavori per l’apertura del futuro hotel Principe che conterà 144 camere e si rivolgerà a un pubblico leisure e business grazie alla vicinanza con la stazione ferroviaria. La tecnica di costruzione sarà particolarmente rapida grazie all’uso di moduli prefabbricati.

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