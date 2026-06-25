Guardia di finanza, a Genova le celebrazioni per il 252esimo anno dalla fondazione

Genova. La guardia di finanza della Liguria ha celebrato il 252° anniversario della fondazione del corpo. La giornata è iniziata con l’omaggio ai caduti da parte del comandante regionale, il generale di divisione Cristiano Zaccagnini, presso il cimitero monumentale di Staglieno a Genova , ed è proseguita alla caserma Battista Sobrero alla presenza delle massime autorità.

Nel suo intervento, il generale Zaccagnini ha sottolineato l’importanza della missione istituzionale del corpo a tutela delle libertà economiche costituzionali.

Il bilancio operativo, che copre il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2026, evidenzia l’esecuzione di 15.687 interventi e 1.538 indagini contro gli illeciti economico-finanziari. Nel contrasto all’evasione fiscale sono state svolte 298 indagini di polizia giudiziaria, con la denuncia di 432 soggetti, di cui 10 tratti in arresto, e il sequestro di oltre 36 milioni di euro. Sono stati individuati 393 evasori totali e 622 lavoratori in nero.

Nel settore doganale e delle accise, l’attività ha portato al sequestro di oltre 32 tonnellate di tabacchi lavorati e 11,6 tonnellate di prodotti energetici. A tutela della spesa pubblica, i reparti hanno effettuato 1.111 interventi, riscontrando frodi superiori a 42 milioni di euro e segnalando alla corte dei conti 175 responsabili per danni erariali di circa 170 milioni di euro.

Particolare attenzione è stata dedicata al pnrr con 419 controlli su investimenti per 1,4 miliardi di euro. L’azione contro la criminalità organizzata ha registrato 1.619 interventi in materia di riciclaggio, portando alla denuncia di 135 persone e al sequestro di beni per oltre 2,5 milioni.

Sul fronte del contrasto al traffico di stupefacenti sono state sequestrate oltre 5 tonnellate di droga, principalmente cocaina e marijuana. Infine, il dispositivo aeronavale regionale ha fornito costante sicurezza lungo le coste liguri, prestando assistenza allo sbarco di 1.133 migranti e traendo in salvo 8 persone in mare.