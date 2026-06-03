Gruppo Spinellli, tre ordini in arrivo: a Genova nuovo carrello frontale per container vuoti

Genova. È di questi giorni la consegna del primo di tre ordini, ognuno con caratteristiche differenti, commissionati dal Gruppo Spinelli alla azienda emiliana Ftmh spa, leader del settore: di tratta di un reach stacker (carrello elevatore, nella foto) per container vuoti, che è entrato in servizio nel deposito livornese del Gruppo, a cui seguirà a breve la consegna di un reach stacker dotato di stabilizzatore per la movimentazione di container pieni, che sarà impiegato nel centro intermodale Spinelli di Arluno, dove è entrato in funzione il quarto binario ferroviario, mentre a Genova sarà impiegato il nuovo carrello frontale per container vuoti.

“La collaborazione con il gruppo Spinelli si conferma motivo di grande soddisfazione per la nostra impresa, capace di dare risposte su misura a clienti così specializzati – commenta Ottavio Artoni ceo FTMH − da poco abbiamo inaugurato il nuovo stabilimento produttivo da 7.000 metri quadrati, con l’obiettivo di aumentare non solo la produzione su misura dell’utilizzatore finale, ma anche di spingere la nostra ricerca nel campo della propulsione elettrica e a idrogeno applicata alle nostre macchine”.

“Stiamo realizzando una serie di investimenti per rispondere alle esigenze del nostro mercato di riferimento, che ha bisogno di continui aggiornamenti e servizi sempre più flessibili ed efficienti − dice Mario Sommariva, presidente della capogruppo Spinelli srl − per noi un partner qualificato e affidabile quale è FTMH, è una delle componenti fondamentali per garantire l’alta qualità delle nostre prestazioni al servizio delle esigenze dei nostri clienti. Siamo fortemente impegnati ad assicurare al sistema logistico terrestre del nostro Gruppo competitività e attrattività, a vantaggio dei porti in cui operiamo”.