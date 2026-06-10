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Un grifone sopra i tetti di Genova: il volo tra le gru e il mare di Sestri Ponente

Il grande uccello rapace torna a far capolino nei nostri cieli, regalando immagini di grande bellezza

Volo del grifone sopra Sestri Ponente

Genova. Amplie planate sopra i tetti di Genova, con sullo sfondo il mare, il porto e infine i monti da dove arriva. Questo lo spettacolo che nei giorni scorsi è stato registrato nei cieli della nostra città, ancora una volta trasformati in habitat perfetto per la potente biodiversità che ci circonda. Stiamo parlando del volo di un grifone, immortalato in volo su Sestri Ponente, tornato a fare mostra di sé sopra la Superba.

L’eccezionale avvistamento è diventato rapidamente virale sui social grazie a un video di straordinaria nitidezza realizzato da Davide Dimichele e Mariacristina Granai, fotografi e videomaker naturalisti che curano la pagina e il canale youtube Cridart, e che da anni raccolgono e raccontano l’incredibile ricchezza faunistica della nostra regione.

Le riprese, effettuate dalle alture di Sestri, mostrano il grifone mentre sfrutta con regale eleganza le correnti termiche sopra la marina e i complessi industriali. L’animale è poi salito in quota dirigendosi verso l’entroterra, stagliandosi contro il profilo del Monte Gazzo e del suo iconico santuario.

Un avvistamento che non è una novità, visto che già era stato ammirato sopra Genova sia nel 2021 che nel 2014, rispettivamente sopra Pegli e successivamente sopra Pra’, come Genova24 aveva documentato. “La presenza del grifone non è una rarità assoluta in Liguria – spiega Maria Crisinta Granai – visto che questa specie può essere osservata con una certa regolarità nelle aree alpine tra Piemonte e Francia. Certo, vederlo sorvolare Genova, con le case e i cantieri navali sullo sfondo, ha regalato una scena di grande effetto e uno spettacolo decisamente fuori dal comune”.

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