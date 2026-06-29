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Infrastrutture

“Destinazione Genova, a che ora sono le grandi opere ferroviarie?”, oggi il convegno del Pd

Tanti esperti a confronto a Palazzo Tursi, dalle 17. In un'unica sede gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei cantieri e le criticità aperte

nodo ferroviario brignole treni

Genova. “Destinazione Genova — Il viaggio delle grandi opere ferroviarie: a che punto siamo?”. Questo il titolo di un convegno organizzato per oggi lunedì 29 giugno a partire dalle 17 nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi.

Il cantiere del Terzo Valico dei Giovi, la complessità del Nodo Ferroviario Genovese e il nodo irrisolto dell’Ultimo Miglio verso il porto: tre infrastrutture decisive per il futuro della mobilità e della competitività di Genova che raramente vengono affrontate insieme, in modo organico, davanti ai cittadini. “L’appuntamento di lunedì nasce proprio da questa esigenza”, dicono dal Pd.

Dopo i saluti della capogruppo PD al Comune Martina Caputo e l’introduzione del consigliere comunale Fabio Gregorio, interverranno l’architetto ed esperto Gianni Battista Poggi, Guido Fassio, del Comitato Liberi Cittadini di Certosa, Fabio Franchini, responsabile Infrastrutture del Pd Genova e Giancarlo Laguzzi, ex amministratore delegato di Fs Cargo nonché past president di FerCargo.

Ci sarà anche una tavola rotonda con il vicesindaco di Genova Alessandro Terrile, l’assessore ai Lavori pubblici e infrastrutture Massimo Ferrante, la consigliera comunale del Pd Monica Russo, il consigliere regionale Pd Federico Romeo e la deputata Valentina Ghio.

La presenza congiunta di tecnici, rappresentanti della società civile e amministratori offre ai cronisti l’opportunità di raccogliere in un’unica sede aggiornamenti di prima mano sullo stato di avanzamento dei cantieri, le criticità aperte e le posizioni politiche sui principali dossier infrastrutturali della città

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