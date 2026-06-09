“Goûter la Ligurie – L’élegance à l’italienne”: le eccellenze liguri in vetrina a Parigi

Genova. Liguria in vetrina, con i suoi prodotti, dal 10 al 21 giugno a Parigi. È stata presentata “Goûter la Ligurie – L’élegance à l’italienne“, l’iniziativa, organizzata da Confartigianato Liguria con la collaborazione della Camera di Commercio Italiana per la Francia a Marsiglia, e con il sostegno economico della Regione Liguria attraverso Liguria International, di promozione delle eccellenze regionali all’estero.

Trentuno le imprese liguri coinvolte, 12 esporranno e venderanno i propri prodotti all’interno di EPIC, uno dei principali punti di riferimento dell’enogastronomia francese di qualità, nella sede di Marché Saint-Germain, cuore dell’iniziativa parigina, dove saranno organizzate degustazioni e attività promozionali dedicate. Le eccellenze liguri saranno inoltre presenti anche presso la sede EPIC di Palais des Congrès.

Tra i prodotti protagonisti figurano alcune delle specialità più rappresentative della tradizione ligure, dall’olio extravergine d’oliva al pesto, dalla focaccia alla focaccia al formaggio, fino a produzioni dolciarie, amaretti, cioccolato e altre eccellenze artigianali del territorio. Diciannove imprese della moda e del fashion inoltre presenteranno gli outfit “Made in Liguria” in occasione della giornata inaugurale e della serata di presentazione della “Liguria come destinazione turistica” organizzata presso Enit.

“Essere presenti in questi contesti significa collocare i nostri prodotti in una vetrina qualificata, con la possibilità di aumentare concretamente le opportunità di visibilità commerciale e di sviluppo delle nostre imprese sul mercato francese – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Un primo segnale importante è già arrivato, perché Epic, anziché tenere in conto vendita i prodotti, li ha già acquistati. Segno di quanto siano piaciuti e di quanto, alcune delle nostre eccellenze, possano ambire a presidiare palcoscenici di alto livello”.

“Come Regione Liguria sosteniamo questa ottima iniziativa portata avanti da Liguria International e Confartigianato in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia. Far conoscere i prodotti dell’eccellenza enogastronomica ligure all’estero, soprattutto a distanza di pochi mesi da quando la cucina italiana è stata riconosciuta dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità, è un mezzo di promozione senza dubbio molto efficace – aggiunge l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Agenzia InLiguria Luca Lombardi – Dal punto di vista turistico i francesi, dopo i tedeschi, sono gli stranieri più numerosi in Liguria e quindi questa iniziativa avrà una duplice valenza: da un lato fidelizzare coloro che amano e apprezzano la nostra regione e dall’altro incuriosire chi ancora non la conosce. La possibilità di gustare la Liguria direttamente a casa è un’opportunità unica: sono certo che Parigi risponderà positivamente e che i parigini si innamoreranno dei sapori della Liguria”.

“La formula di Goûter la Ligurie è particolarmente efficace perché consente una verifica concreta e immediata dell’interesse del mercato. I prodotti liguri saranno proposti ai consumatori all’interno di una delle più importanti realtà francesi dedicate all’enogastronomia di qualità e, per quelli che incontreranno il favore del pubblico, potrà aprirsi la prospettiva di un inserimento stabile nell’assortimento di EPIC – afferma il segretario di Confartigianato Liguria Luca Costi – Insieme a Regione Liguria abbiamo scelto di costruire un’iniziativa a 360 gradi, adatta anche alle nostre piccole imprese che si affacciano per la prima volta a un mercato estero, affiancando inoltre alla promozione delle eccellenze agroalimentari la valorizzazione della Liguria come destinazione turistica e del lifestyle ligure attraverso la moda. L’obiettivo è amplificare le ricadute dell’investimento pubblico, rafforzare la visibilità del territorio e creare nuove opportunità di sviluppo e internazionalizzazione per le imprese liguri”.