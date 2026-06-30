Gothica, dal 2 al 26 luglio il Teatro della Tosse in scena alla Villa della Duchessa di Voltri

Genova. È ispirata ai racconti fantastici dell’Ottocento che sono alla base dell’horror contemporaneo “Gothica” la nuova produzione estiva del Teatro della Tosse ormai come tradizione al Parco storico Villa della Duchessa di Galliera a Voltri. Debutto il 2 luglio, repliche sino al 26 con riposo il lunedì. Regia di Emanuele Conte. Sei gli orari di ingresso: ogni 20 minuti dalle 20 alle 21:40.

Uno spettacolo come sempre itinerante e a stazioni: Enrico Campanati è Edgar Allan Poe; Graziano Sirressi e Pietro Fabbri, con la partecipazione di Charlotte Lataste interpretano l’anatomista e il pittore; Ludovica Baiardi e Sarah Pesca sono Laura e Carmilla; Raffaele Barca è Don Giovanni; Marco Rivolta è Cuore Rivelatore; Mariella Speranza interpreta Giro di Vite; Susanna Gozzetti è Scarnebbia e Alessandro Bergallo sarà l‘uomo nero.

Si tratterà di un viaggio in quei territori inesplorati dove regna tutto ciò che non può essere spiegato con la sola ragione; un “labirinto dell’anima” per addentrarsi nella naturale attrazione umana per l’oscuro, tra specchi, cupe radure e castelli polverosi, dove la logica si spezza per far posto all’assurdo.

Sulle orme di autori come Henry James, Edgar Allan Poe e Camillo Boito, identità frammentate e presenze misteriose abiteranno gli spazi della Villa in un itinerario tra le inquietudini di un’epoca tesa verso le luci del progresso ma inesorabilmente attratta dal buio, un tempo contraddittorio molto vicino a quello attuale.

“Ho scelto di mettere in scena Gothica nell’oscurità di un bosco notturno per sottrarre il genere gotico alla sua prigione letteraria e trasformarlo in un dispositivo spietato sul presente − aggiunge Emanuele Conte, che è anche autore dello spettacolo − questo lavoro non è un esercizio di stile sul brivido ottocentesco, ma un’indagine formale ed emotiva sulla percezione contemporanea del mistero che è intorno e dentro di noi”.

Si riflette su due motori che regolano la nostra società: la paura, quel riflesso pavloviano utilizzato come strumento di controllo e addomesticamento sociale, e il terrore, che è invece la vertigine intima del nostro isolamento.

Il bosco cessa di essere una suggestiva scenografia per farsi labirinto sensoriale, uno spazio in cui il pubblico smarrisce le proprie difese intellettuali.

Lo spettacolo si sviluppa su sentieri e in presenza di scale. Si consigliano scarpe comode adatte al cammino.

Per consentire il normale svolgimento dello spettacolo, fuori dall’area del giardino all’italiana, non è consentito l’ingresso con cani.

Biglietti: intero 18 euro; tariffa ridotta early bird per chi acquista entro il 30 giugno 15 euro; under 28 13 euro;

Socio Coop (valido per il socio+una persona) 13 euro per le repliche fino al 16 luglio; ridotto euro 15 per le repliche dal 17 al 26 luglio;

Residenti Municipio VII Ponente 14 euro.

Aperitivo al parco

Anche quest’anno torna L’Aperitivo nel Parco, l’area dove si potrà mangiare e bere allestita all’interno del giardino all’italiana della Villa, aperta dalle 19.

Uno spazio pensato per accogliere visitatori e spettatori prima dello spettacolo con aperitivi e possibilità di cenare nel parco, musica e momenti di relax immersi nel verde.

Il servizio sarà curato da Camugin (fritti genovesi); Caligo (panini gourmet); Cuculin (torte di verdura e primi genovesi); DP Catering (cocktail, vino, birra e bevande analcoliche); Buscemi (gelati e dolci genovesi).

Intorno a Gothica

Sabato 4 luglio alle 18 sulla passerella pedonale in via alla Stazione di Voltri: Maledetta Tosse.

Esplorazioni urbane del patrimonio architettonico genovese che la Tosse ha abitato ed abita con la sua attività e i suoi spettacoli. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria per un numero massimo di 30 partecipanti.

Una walking lecture condotta da Jacopo Baccani, architetto e studioso della città, del ciclo Maledetta Tosse, realizzato in collaborazione con Fondazione Ordine Architetti di Genova e con il patrocinio di Ordine Architetti di Genova, immaginato in occasione del 50esimo anniversario del teatro nell’ambito di “Genova e le trasformazioni urbane” programma di eventi per il 2026 del Comune di Genova. Una camminata dalla stazione ferroviaria per attraversare la storia di Voltri, tra un passato complesso e un presente in via di definizione: dalle case popolari ai cantieri navali, dalla passeggiata a mare al Teatro del Ponente per arrivare allo splendido giardino all’italiana all’interno del Parco. Il giardino sarà aperto al pubblico a partire dalle ore 19 servizio di ristorazione.

La durata indicativa sarà di 2 ore circa. Abbigliamento comodo adatto al cammino. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria dal sito del Teatro della Tosse a questo link.

Lunedi 6 luglio nel Parco storico Villa Duchessa di Galliera – Giardino all’italiana, I lunedì nel parco in collaborazione con Cinema e performance dal vivo nel giardino all’italiana del Parco storico Villa Duchessa di Galliera. Ingresso libero

Per tutta la durata delle repliche dello spettacolo GOTHICA quest’anno una sinergia con Coop Liguria darà vita a tre serate speciali, per rilanciare e valorizzare ulteriormente gli spazi del parco anche nei lunedi di riposo dello spettacolo, con una programmazione particolare pensata per cittadini e famiglie.

Tre serate in cui il giardino all’italiana continuerà a vivere, trasformandosi in un’arena all’aperto per offrire gratuitamente alla cittadinanza cinema e spettacolo dal vivo, con tre performance live a cura del Teatro seguite dalla proiezione di tre documentari prodotti da Coop Liguria.

La prima serata prevede: alle 20 Giua canta De Andre’, voce e chitarra Giua, alla viola Raffaele Rebaudengo.

A seguire Genova – Mediterraneo e ritorno, Un viaggio a disegni animati attraverso Crêuza de mä. Canzoni: 35 minuti. Backstage: 15 minuti. Contenuti extra: 24 minuti

Un progetto ideato dal regista Matteo Valenti e sostenuto da Coop Liguria per illustrare a disegni animati sette canzoni del celebre album Crêuza de mä – che Fabrizio De André ha dedicato all’incontro fra le sonorità dei Paesi del Mediterraneo-Un progetto che coinvolto sette istituti d’arte in prevalenza liguri, un pittore ed illustratore, un regista esperto nella tecnica del cinema di animazione.

Oggetto della proiezione anche contenuti speciali: canzoni, backstage del lavoro svolto dalle classi e un documentario con interviste realizzate dal regista a personaggi che hanno conosciuto De André o hanno lavorato con lui.

Il Giardino aprirà alle ore 19 con l’area food &beverage allestita all’interno per accogliere visitatori e spettatori con aperitivi e la possibilità di cenare.

La programmazione avrà inizio alle ore 20.

Tutte le serate sono a ingresso libero.