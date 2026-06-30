Gorreto, nuovo sistema di videosorveglianza per monitorare territorio e veicoli in transito

Genova. BBBell, “operatore TLC e partner tecnologico che connette persone e imprese al loro mondo in rete, leader di mercato in Piemonte e Liguria” si è aggiudicata la gara che l’Amministrazione comunale di Gorreto ha bandito, grazie al finanziamento messo a disposizione con bando pubblico dalla Regione Liguria, per l’installazione di un sistema di videosorveglianza sul proprio territorio.

L’obiettivo è quello di creare un deterrente per eventuali malintenzionati e di rappresentare un valido supporto al lavoro delle Forze dell’Ordine per il controllo del territorio identificando gli autori di reati nei confronti di cose o persone. La videosorveglianza urbana ha lo scopo di verificare automaticamente i veicoli transitanti sulle principali vie di accesso e di monitorare il contesto ambientale di alcuni punti cittadini ritenuti “sensibili” (scuole, parcheggi, discariche, ecc), a supporto del lavoro costante sul territorio delle Forze dell’Ordine.

Il Comune di Gorreto ha scelto BBBell per la tecnologia avanzata che assicura, per la qualità dei suoi servizi e per la capacità di realizzare soluzioni su misura in risposta alle richieste specifiche delle varie amministrazioni. Analizzate le richieste specifiche del Comune di Gorreto, il contesto territoriale, le possibili espansioni future, infatti, si è optato per un sistema basato su tecnologia IP, con telecamere di elevata risoluzione e trasmissione dei dati basata interamente su radiofrequenza, sfruttando la rete proprietaria di BBBell.

In concerto con l’amministrazione sono stati individuati i punti da monitorare, in particolare, presso il municipio verrà posizionata la sala di controllo per la visualizzazione delle immagini raccolte dalle telecamere che saranno posizionate verso Pissino presso il Monumento ai Caduti in località Garbarino e al confine della regione Emilia-Romagna in direzione della SS45.

Le telecamere installate si caratterizzano per l’elevata qualità video delle immagini grazie alla tecnologia Megapixel e alle ottiche professionali. Una particolare attenzione è stata prestata alla sicurezza dei dati che viene garantita attraverso un protocollo di criptazione per la trasmissione delle immagini che ne permette l’accesso solo al personale autorizzato. BBBell ha realizzato l’installazione dell’intera infrastruttura (Telecamere, Punti Video, Centro di Controllo immagini) e garantirà assistenza e monitoraggio costanti su tutto l’impianto da parte di tecnici specializzati. L’azienda infine provvederà ad effettuare un corso di formazione e avviamento al personale indicato dall’Amministrazione per istruire gli addetti riguardo l’utilizzo dei sistemi software, la gestione delle immagini, le funzionalità del sistema e l’individuazione di eventuali guasti.