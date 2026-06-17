La dirigente della Regione Liguria Gloria Piaggio nella giuria di Capitale italiana del libro

Genova. La dirigente dell’Unità organizzativa Cultura e Spettacolo della Regione Liguria Gloria Piaggio è stata designata come componente della Giuria per il conferimento del titolo di “Capitale italiana del libro” per l’anno 2027.

Tale giuria è composta da cinque esperti indipendenti di chiara fama e competenza del comparto della cultura e dell’editoria, di cui tre individuati dal Ministro della Cultura e due dalla Conferenza Unificata.

La nomina è stata ufficializzata nella seduta del 21 maggio 2026 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

“Una notizia di grande prestigio per l’amministrazione regionale, che afferma il peso della Liguria a livello nazionale e valorizza il legame tra le politiche culturali e le relazioni interistituzionali – commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo Simona Ferro -. La proposta di candidatura della dottoressa Piaggio è stata dettata dalla sua riconosciuta competenza e professionalità nel campo culturale, nonchè dalla sua lunga e poliedrica esperienza nel settore, anche con valenza internazionale. Siamo certi che la sua designazione saprà portare un valore aggiunto in una scelta importante e delicata come quella della Capitale del Libro del prossimo anno”.

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