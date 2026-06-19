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Asl3

Giovedì 25 giugno open day screening oncologici alla Casa della Comunità Fiumara

Nel corso della mattinata sarà attivo un infopoint informativo dove i professionisti ATS-Asl3 saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sui programmi di screening oncologico gratuiti

tumore al seno

Genova. ATS Liguria Area 3 organizza giovedì 25 giugno 2026, dalle 8.30 alle 13.30, un Open Day dedicato alla promozione degli screening oncologici presso la Casa della Comunità Fiumara, in via Operai 80.

Nel corso della mattinata sarà attivo un infopoint informativo dove i professionisti ATS-Asl3 saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sui programmi di screening oncologico gratuiti, rispondere a domande e chiarire eventuali dubbi relativi ai percorsi di prevenzione.

Sarà inoltre possibile richiedere un nuovo contatto qualora non sia stato ricevuto l’invito allo screening.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la prevenzione oncologica e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce per il tumore della mammella, del colon-retto e del collo dell’utero.

Open Day Screening Oncologici

Data: giovedì 25 giugno 2026
Orario: dalle 8.30 alle 13.30
Sede: Casa della Comunità Fiumara, in via Operai 80

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