Giornata mondiale degli oceani, una campagna contro gli oli alimentari smaltiti negli scarichi

Genova. Nella Giornata Mondiale degli Oceani, la campagna Stop Food Oils and Fats in the Sea annuncia una nuova alleanza con i pescatori di Coldiretti Pesca Liguria, custodi quotidiani del mare e testimoni diretti degli effetti dell’inquinamento sugli ecosistemi marini.

Il balenottero Marino, mascotte della campagna, ha fatto tappa a Calata Vignoso, nel cuore della pesca genovese a miglio zero, incontrando gli uomini e le donne di Coldiretti Pesca Liguria. Un’occasione per richiamare l’attenzione su una forma di inquinamento spesso sottovalutata: gli oli e i grassi alimentari esausti smaltiti impropriamente negli scarichi domestici, che attraverso la rete idrica raggiungono fiumi e mare, compromettendo gli ecosistemi e i fondali.

L’adesione di Coldiretti Pesca Liguria alla campagna si inserisce nel solco dell’impegno che i pescatori portano avanti ogni giorno per la tutela dell’ambiente marino e la valorizzazione delle risorse ittiche locali.

“La salvaguardia del mare è una responsabilità condivisa che coinvolge cittadini, imprese e operatori della pesca – sottolinea Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria – sensibilizzare sul corretto smaltimento degli oli esausti significa contribuire concretamente alla tutela degli ecosistemi marini e delle attività che da essi dipendono”.

“Recuperare gli oli alimentari usati anziché disperderli nell’ambiente è un gesto semplice ma importante − aggiunge Bruno Rivarossa, delegato confederale −è un esempio concreto di economia circolare che può generare benefici ambientali e sociali per i nostri territori”.

“I pescatori sono i primi a osservare i cambiamenti del mare e a subirne le conseguenze”, evidenzia Daniela Borriello, responsabile di Coldiretti Pesca Liguria. “Per questo sosteniamo con convinzione iniziative che aiutano a prevenire l’inquinamento e a diffondere una maggiore consapevolezza ambientale”.

Durante l’incontro è stato inoltre donato il gioco educativo “I Guardiani del Mare – Race to 2030”, pensato per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità e della tutela degli ecosistemi marini.

“Incontrare i pescatori di Coldiretti Pesca Liguria significa dare voce a chi vive il mare ogni giorno”, commenta Piero Camoli, amministratore di Nuova C Plastica. “La loro esperienza rappresenta uno strumento prezioso per promuovere comportamenti responsabili e una maggiore attenzione verso il mare”.

L’auspicio è che la collaborazione possa proseguire nei prossimi mesi attraverso iniziative di sensibilizzazione e appuntamenti dedicati alla sostenibilità della blue economy, affinché ogni gesto quotidiano contribuisca alla tutela del Mar Ligure e della sua straordinaria biodiversità.