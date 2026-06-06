Giornata mondiale degli oceani, Bogliolo: “Quel mare che ci fa sognare va protetto”

Genova. “Il mare è quell’orizzonte sconfinato che, soprattutto per chi nasce e vive in una città come Genova, accompagna la crescita di intere generazioni. Un mare affascinante, teatro di storie, racconti, viaggi e sogni, ma che rappresenta anche un elemento fondamentale per l’ambiente, la salute e la vita di tutti noi. Senza il mare non ci sarebbe vita”. Con queste parole il consigliere regionale Federico Bogliolo è intervenuto, in rappresentanza della Regione Liguria, alla cerimonia di apertura per le iniziative legate alla Giornata Mondiale degli Oceani, celebrata ogni anno l’8 giugno e al centro degli appuntamenti in programma a Genova dal 6 all’8 giugno presso il Villaggio del Mare in largo Pertini.

Una ricorrenza internazionale nata nel 1992 durante il Summit della Terra di Rio de Janeiro per sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza della tutela degli ecosistemi marini e della salvaguardia degli equilibri ambientali del pianeta.

La Giornata Mondiale degli Oceani vuole richiamare l’attenzione sulle minacce che mettono a rischio gli ecosistemi marini, dall’inquinamento da plastica agli effetti dei cambiamenti climatici, dagli scarichi di rifiuti all’impatto delle attività umane sulle coste e sui fondali. Temi particolarmente rilevanti per la Liguria, una regione che nel mare trova da sempre una parte fondamentale della propria identità, della propria economia e della propria storia.

“Giornate come questa servono a ricordarci quanto sia importante preservare gli oceani e il mare da una delle sfide più difficili del nostro tempo: l’impatto della società moderna sugli equilibri naturali. Come cittadini e come istituzioni abbiamo il dovere di custodire questo patrimonio straordinario. Il mare deve continuare a essere un sogno, un luogo di vita e di opportunità, ma soprattutto un bene da tutelare sempre, per noi e per le generazioni future”. ha concluso Bogliolo.