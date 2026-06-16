È morto l’architetto genovese Gianandrea Barreca, firma del Bosco Verticale e del progetto ex Boero

Bogliasco. È morto a 57 anni nella sua casa di Bogliasco l’architetto genovese Gianandrea Barreca, uno dei nomi più noti e influenti dell’architettura italiana degli ultimi trent’anni.

Socio fondatore di Barreca & La Varra, ha trascorso gran parte fella sua vita professionale a Milano, firmando progetti come il Bosco verticale insieme a Stefano Boeri. Sempre con Boeri, con cui ha condiviso un lungo percorso di collaborazione, ha progettato Villa Méditerranée a Marsiglia e il Nuovo Policlinico di Milano. Il suo studio ha inoltre curato alcuni tra i più noti progetti di hoiusing sociale e rigenerazione urbana di Milano, dal’edificio B5 per RCS al quartier generale Siemens. Suo anche il progetto per le aree ex-Boero, a Molassana.

“Ciao Gian. Ci stringiamo con affetto alla famiglia ed esprimiamo la nostra più sincera gratitudine per quanto vissuto insieme negli ultimi 30 anni”, è stato il messaggio condiviso da Giovanni La Varra e dal team dello studio.

Anche il sindaco di Bogliasco, Luca Pastorino, ha voluto rendere omaggio al suo illustre concittadino: “Ci stringiamo alle famiglie Barreca e Pastorelli per la perdita di Gianandrea Barreca, che a Bogliasco era cresciuto e che si è distinto a livello mondiale per il suo lavoro e la sua visione dell’architettura, non ultima la progettazione del Bosco Verticale di Milano. Ai suoi cari le condoglianze più sentite”.

I funerali di Gianandrea Barreca si terranno giovedì 18 giugno alle 11:30 proprio a Bogliasco.