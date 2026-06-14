Giallo a Milano, trovato morto in casa il noto interprete genovese Roberto Pietro Guerrino

Genova. Il noto interprete di conferenza Roberto Pietro Guerrino, di quasi 61 anni, è stato trovato privo di vita ieri pomeriggio all’interno della sua abitazione in via Nino Oxilia, nella zona di NoLo a Milano. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in una pozza di sangue con evidenti segni di colpi alla testa.

Originario di Genova, Guerrino era un professionista di fama internazionale iscritto all’AIIC dal 2008. Nella sua prestigiosa carriera aveva lavorato per alte personalità e capi di Stato, tra i quali il re Carlo d’Inghilterra, Bill Clinton, Sergio Mattarella, Giorgio Napolitano, Mario Draghi e Henry Kissinger.

Le indagini dei carabinieri, sul posto insieme alla Scientifica e al medico legale, si indirizzano sulla pista dell’omicidio. L’allarme è stato lanciato dalla nipote della vittima, preoccupata perché lo zio non rispondeva al telefono.