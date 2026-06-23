Aspettando San Giovanni Battista, stasera falò, concerto e ghost tour nel centro storico

“La festa di San Giovanni Battista è un momento in cui la nostra città si ritrova e si riconosce, stringendosi attorno alle proprie tradizioni più profonde – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – il programma prevede diversi appuntamenti per tutti i gusti, a partire dall’esposizione inedita dell’Arca del Battista in Cattedrale, passando per le suggestioni del Ghost Tour e la festa della musica in piazza, per arrivare al tradizionale falò di mezzanotte. Non sarà solo un rito affascinante, ma il simbolo luminoso di una Genova viva, fiera del proprio passato e unita nel guardare con energia al futuro. Invito tutti, cittadine e cittadini di ogni età e turisti a passare insieme questa festa per condividere la gioia di una notte un po’ magica”.
Genova. Genova si prepara al 24 giugno, la giornata in cui si celebra il santo patrono della città, San Giovanni Battista. Come da tradizione, alla vigilia, oggi, martedì 23 giugno, previsto un ricco palinsesto di iniziative gratuite e aperte al pubblico, promosse dal Comune di Genova, e che animeranno piazza Matteotti e i caruggi del centro storico tra fede, leggenda, grande musica e folklore, fino al suggestivo falò di mezzanotte.
IL PROGRAMMA IN PIAZZA MATTEOTTI: MUSICA E IL GRANDE FALÒ
Il cuore della festa sarà piazza Matteotti, che accompagnerà cittadini e turisti fino alla mezzanotte a ritmo di musica.
Ecco il programma:
Ore 21:30 – Dj Set di Røbbi Rocca (Warm-up).
Ore 22:30 – Concerto dell’Alter Echo String Quartet: Un eccezionale quartetto d’archi tutto al femminile e di formazione classica, celebre per aver collaborato con grandi star (Bocelli, Pooh, De Gregori) e per la sua capacità di fondere i grandi maestri con il pop/rock. A Genova proporranno un travolgente viaggio sonoro da Vivaldi a Ed Sheeran, passando per i grandi inni della rock internazionale.
Ore 23:45 – Cerimonia di accensione del falò di San Giovanni con i tradizionali saluti istituzionali.
Ore 00:15 – Dj Set di Røbbi Rocca per continuare a festeggiare nella notte del Patrono.
Nell’ambito delle manifestazioni “Ghost Tours, concerto e falò di San Giovanni in Piazza Matteotti il 23 giugno verranno adottate le seguenti prescrizioni:
-divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 08:00 del 23 giugno fino alle 02:00 del 24 giugno nella Piazza Matteotti
-divieto di circolazione dalle ore 19:00 nella Piazza Matteotti e nella Via di Porta Soprana tratto compreso fra Via Petrarca e Piazza Matteotti sino a cessate esigenze”.
GHOST TOUR, LA GENOVA DELLE CROCIATE (20.30 – 22.30)
Il tradizionale e attesissimo Ghost Tour si rinnova quest’anno con un’edizione speciale intitolata “Il Ghost Tour racconta la Genova delle Crociate e l’arrivo delle Ceneri del Battista”.
L’evento celebrerà il leggendario sbarco a Genova (nel 1099) delle reliquie del santo, sottratte a Myra dai crociati guidati da Guglielmo Embriaco. Il centro storico si trasformerà in un teatro diffuso con 11 tappe animate da figuranti, attori, musici e rievocatori in costume, pronti a far rivivere l’epopea della Superba, tra mercanti, cavalieri e il mistero del Sacro Catino.
Le piazze del tour: piazza delle Scuole Pie, piazza Sarzano, piazza Embriaci, piazza San Giovanni il Vecchio, piazza Agostino Caviglia, piazza San Matteo, piazza Campo Pisano, chiostro di Sant’Andrea, piazza Santa Maria in Passione, vico Coccagna e piazza Giustiniani. L’evento è gratuito. Il ritrovo è in piazza Matteotti a partire dalle 20. Le mappe cartacee saranno distribuite dalle 20.15 e sono disponibili anche su www.ghosttour.it. Si può girare in autonomia o con le guide.
Saranno disponibili percorsi per persone con ridotta capacità motoria, visite guidate in lingua inglese e in lingua genovese. L’evento è realizzato in collaborazione con il Circolo Culturale Fondazione Amon APS e vede il coinvolgimento di decine di storici gruppi folcloristici e compagnie teatrali genovesi.
“La festa di San Giovanni è un momento importante per la città, capace di unire l’intera comunità genovese intorno a temi di culto, ma soprattutto di cultura – dichiara l’assessore alla Cultura e alle Tradizioni Giacomo Montanari – Con l’esposizione straordinaria dell’Arca in Cattedrale, che verrà illustrata da personale qualificato nelle sue componenti storiche e artistiche, e il racconto itinerante del Ghost Tour, restituiamo alla cittadinanza e ai turisti lo straordinario legame tra la Superba e il suo Patrono, radicato nelle vicende del Comune medievale e di Guglielmo Embriaco. Attraverso la sinergia tra divulgazione scientifica, rievocazione e linguaggi artistici contemporanei, il centro storico e i nostri luoghi monumentali tornano a essere un grande palcoscenico accessibile a tutti, capace di coniugare il rigore della storia e il fascino del racconto da “legenda”, riscoprendo la bellezza della nostra identità”.
ESPOSIZIONE DELL’ARCA DELLE CENERI DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN CATTEDRALE
L’Arca del Battista, capolavoro custodito nel Museo del Tesoro, realizzato in argento e argento dorato alla fine del Quattrocento per portare in processione le ceneri del Precursore, lascerà la sua collocazione abituale per essere posizionata nella navata centrale della Cattedrale di San Lorenzo. I visitatori potranno partecipare a visite guidate (ogni 45 minuti) condotte dai divulgatori scientifici. Il percorso partirà dalla Porta di San Giovanni, toccherà il Battistero e la Cappella del Santo Patrono, dove sono custodite le ceneri e la seconda Arca marmorea del XII secolo. Prenotazione online obbligatoria al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visite-guidate-arca-di-san-giovanni-battista-1991066831491?aff=oddtdtcreator
«La festa di San Giovanni Battista per Genova sottolinea un connubio di storia e di fede – spiega mons. Gianluigi Ganabano, prefetto della Cattedrale di San Lorenzo – Quest’anno offriamo la possibilità di contemplare la grande ‘Chasse-reliquiario’ che onora le ceneri del Santo. L’arca si configura come un vero e proprio cantiere collettivo in cui coesistono diverse culture figurate europee, con undici scene sbalzate dedicate alla storia del Battista. Un evento da non perdere per coniugare fede e arte».
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