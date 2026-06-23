Aspettando San Giovanni Battista, stasera falò, concerto e ghost tour nel centro storico

Genova. Genova si prepara al 24 giugno, la giornata in cui si celebra il santo patrono della città, San Giovanni Battista. Come da tradizione, alla vigilia, oggi, martedì 23 giugno, previsto un ricco palinsesto di iniziative gratuite e aperte al pubblico, promosse dal Comune di Genova, e che animeranno piazza Matteotti e i caruggi del centro storico tra fede, leggenda, grande musica e folklore, fino al suggestivo falò di mezzanotte.

GHOST TOUR, LA GENOVA DELLE CROCIATE (20.30 – 22.30)

Il tradizionale e attesissimo Ghost Tour si rinnova quest’anno con un’edizione speciale intitolata “Il Ghost Tour racconta la Genova delle Crociate e l’arrivo delle Ceneri del Battista”.

L’evento celebrerà il leggendario sbarco a Genova (nel 1099) delle reliquie del santo, sottratte a Myra dai crociati guidati da Guglielmo Embriaco. Il centro storico si trasformerà in un teatro diffuso con 11 tappe animate da figuranti, attori, musici e rievocatori in costume, pronti a far rivivere l’epopea della Superba, tra mercanti, cavalieri e il mistero del Sacro Catino.

Saranno disponibili percorsi per persone con ridotta capacità motoria, visite guidate in lingua inglese e in lingua genovese. L’evento è realizzato in collaborazione con il Circolo Culturale Fondazione Amon APS e vede il coinvolgimento di decine di storici gruppi folcloristici e compagnie teatrali genovesi.

“La festa di San Giovanni Battista è un momento in cui la nostra città si ritrova e si riconosce, stringendosi attorno alle proprie tradizioni più profonde – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – il programma prevede diversi appuntamenti per tutti i gusti, a partire dall’esposizione inedita dell’Arca del Battista in Cattedrale, passando per le suggestioni del Ghost Tour e la festa della musica in piazza, per arrivare al tradizionale falò di mezzanotte. Non sarà solo un rito affascinante, ma il simbolo luminoso di una Genova viva, fiera del proprio passato e unita nel guardare con energia al futuro. Invito tutti, cittadine e cittadini di ogni età e turisti a passare insieme questa festa per condividere la gioia di una notte un po’ magica”.

“La festa di San Giovanni è un momento importante per la città, capace di unire l’intera comunità genovese intorno a temi di culto, ma soprattutto di cultura – dichiara l’assessore alla Cultura e alle Tradizioni Giacomo Montanari – Con l’esposizione straordinaria dell’Arca in Cattedrale, che verrà illustrata da personale qualificato nelle sue componenti storiche e artistiche, e il racconto itinerante del Ghost Tour, restituiamo alla cittadinanza e ai turisti lo straordinario legame tra la Superba e il suo Patrono, radicato nelle vicende del Comune medievale e di Guglielmo Embriaco. Attraverso la sinergia tra divulgazione scientifica, rievocazione e linguaggi artistici contemporanei, il centro storico e i nostri luoghi monumentali tornano a essere un grande palcoscenico accessibile a tutti, capace di coniugare il rigore della storia e il fascino del racconto da “legenda”, riscoprendo la bellezza della nostra identità”.