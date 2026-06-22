Genova punta sull’intelligenza artificiale: firmato protocollo di collaborazione con Fusion Ai Labs

Genova. Il Comune di Genova accelera sul fronte dell’innovazione tecnologica e avvia una nuova fase nel percorso di trasformazione della macchina amministrativa. Questa mattina la sindaca Silvia Salis e il direttore generale del Comune di Genova, Pasquale Criscuolo, hanno sottoscritto uno schema di protocollo d’intesa con Fusion AI Labs S.r.l., società specializzata nella ricerca applicata all’intelligenza artificiale, per sviluppare e testare soluzioni innovative da applicare ai processi della civica amministrazione.

L’accordo rappresenta un passaggio strategico nel percorso di modernizzazione dell’ente, in linea con il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione e con le linee guida nazionali, che promuovono l’adozione dell’intelligenza artificiale nel rispetto dei principi di trasparenza, sicurezza e tutela dei diritti.

«La firma del protocollo d’intesa con Fusion AI Labs assume estrema rilevanza nel percorso di applicazione di strumenti di intelligenza artificiale ad ampio spettro nell’ambito dell’organizzazione comunale – spiega Pasquale Criscuolo, direttore generale del Comune di Genova -. Il protocollo è frutto di una visione strategica che orienta l’utilizzo di moderne tecnologie in maniera organica e sistemica al fine di accelerare i tempi dell’azione amministrativa, migliorare l’efficacia, l’efficienza e la fruibilità dei servizi pubblici, la sostenibilità e la resilienza del territorio anche grazie all’utilizzo di immagini satellitari, la capacità di analisi predittiva dei diversi scenari che interesseranno la Città e di conseguenza la possibilità di supportare l’individuazione di strategie idonee a rispondere in maniera mirata e tempestiva ai bisogni emergenti. Ovviamente tale percorso prevede fasi di forte coinvolgimento e formazione del personale, di reingegnerizzazione di processi, nonché di disseminazione dei risultati perseguiti a favore del Territorio. Lavoriamo per far diventare il Comune di Genova un modello di riferimento a livello nazionale».

L’amministrazione comunale considera l’intelligenza artificiale uno strumento fondamentale per migliorare l’efficacia dei servizi pubblici, rafforzare la sostenibilità e la resilienza del territorio e rispondere in modo più rapido ai bisogni emergenti. Tra gli ambiti di sperimentazione sono stati individuati la gestione delle entrate e riscossione, la mobilità urbana, la revisione dei processi interni e la comunicazione con i cittadini.