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Proposta

Genova, modello di solidarietà generazionale? Una mozione in Sala rossa per unire le necessità degli over 65 e dei giovani universitari

Il piano prevede una stretta collaborazione con l'Università di Genova e ALISEO per individuare gli studenti meritevoli, garantendo al contempo un protocollo di sicurezza rigoroso a tutela della serenità dei residenti over 65

davide falteri

Genova. Il progetto porta la firma di Davide Falteri, consigliere del Gruppo Vince Genova, che ha depositato un documento ufficiale per impegnare il Sindaco e la Giunta nell’attivazione di un programma di Silver Co-housing. L’iniziativa punta a trasformare il paradosso di una città con molti anziani soli in grandi case e migliaia di studenti fuori sede alla ricerca di un tetto, in un’opportunità di welfare innovativo e a costo zero per le casse pubbliche. 

La proposta si ispira a modelli internazionali di successo, come quelli di Barcellona e Milano, dove la convivenza non è regolata da un contratto d’affitto tradizionale, ma da un “patto di solidarietà”: l’anziano offre ospitalità e il giovane ricambia con piccoli aiuti quotidiani, dalla spesa alla compagnia serale, fino al supporto nell’uso delle nuove tecnologie. 

“Con questa mozione chiediamo all’Amministrazione un passo avanti deciso verso una gestione moderna e umana delle fragilità urbane,” dichiara il consigliere Davide Falteri. “Genova ha una struttura demografica che ci impone di essere creativi: abbiamo appartamenti sottoutilizzati e giovani talenti che faticano a pagare affitti proibitivi. L’obiettivo è che il Comune si faccia garante di questo scambio, selezionando i partecipanti e monitorando la convivenza tramite mediatori qualificati. È importante che i nostri anziani si sentano più sicuri e meno soli, e che gli studenti possano vivere la nostra città come una comunità che li accoglie e li valorizza. Nella mozione ho proposto, inoltre, incentivi concreti per chi aderisce, come riduzioni della Tari, per rendere questo modello una realtà strutturale partendo dai quartieri pilota”. 

Il piano prevede una stretta collaborazione con l’Università di Genova e ALISEO per individuare gli studenti meritevoli, garantendo al contempo un protocollo di sicurezza rigoroso a tutela della serenità dei residenti over 65. Se accolta, la sperimentazione potrebbe rappresentare una svolta decisiva per il tessuto sociale genovese, rendendo il capoluogo ligure un esempio nazionale di coabitazione solidale. 

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