Genova, modello di solidarietà generazionale? Una mozione in Sala rossa per unire le necessità degli over 65 e dei giovani universitari

Genova . Il progetto porta la firma di Davide Falteri, consigliere del Gruppo Vince Genova, che ha depositato un documento ufficiale per impegnare il Sindaco e la Giunta nell’attivazione di un programma di Silver Co-housing. L’iniziativa punta a trasformare il paradosso di una città con molti anziani soli in grandi case e migliaia di studenti fuori sede alla ricerca di un tetto, in un’opportunità di welfare innovativo e a costo zero per le casse pubbliche.

​“Con questa mozione chiediamo all’Amministrazione un passo avanti deciso verso una gestione moderna e umana delle fragilità urbane,” dichiara il consigliere Davide Falteri. “Genova ha una struttura demografica che ci impone di essere creativi: abbiamo appartamenti sottoutilizzati e giovani talenti che faticano a pagare affitti proibitivi. L’obiettivo è che il Comune si faccia garante di questo scambio, selezionando i partecipanti e monitorando la convivenza tramite mediatori qualificati. È importante che i nostri anziani si sentano più sicuri e meno soli, e che gli studenti possano vivere la nostra città come una comunità che li accoglie e li valorizza. Nella mozione ho proposto, inoltre, incentivi concreti per chi aderisce, come riduzioni della Tari, per rendere questo modello una realtà strutturale partendo dai quartieri pilota”.