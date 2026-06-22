A Genova il primo manuale italiano per operatore funerario: adottato a livello nazionale

Genova. Mancava ed oggi è a disposizione il “Manuale di preparazione per la qualifica di operatore funerario e cimiteriale”, edito da Erga per So.Crem Genova e firmato dalla psicoterapeuta Linda Alfano, mancata recentemente, e dallo psicopedagogista d’impresa Ivano Malcotti. In un settore sempre più chiamato a confrontarsi con nuove esigenze normative, organizzative e relazionali, la formazione professionale diventa uno strumento fondamentale per garantire qualità dei servizi e tutela delle persone.

L’opera rappresenta un importante contributo alla qualificazione delle professioni funerarie e cimiteriali, offrendo un percorso completo di preparazione agli esami di qualifica e affrontando in modo interdisciplinare gli aspetti sanitari, normativi, organizzativi, psicologici e relazionali che caratterizzano il settore.

«Per troppo tempo queste professioni sono state considerate esclusivamente mestieri da apprendere sul campo», dichiara Ivano Malcotti, Presidente di So.Crem Genova. «Oggi sappiamo che chi opera accanto al dolore delle famiglie deve possedere competenze tecniche, ma anche capacità relazionali, sensibilità umana e consapevolezza etica. La formazione rappresenta quindi il presupposto indispensabile per garantire professionalità, qualità del servizio e tutela degli stessi operatori».

La pubblicazione si inserisce nel più ampio impegno di So.Crem Ets Genova per la promozione della cultura e della formazione nel settore funerario. Da sempre l’associazione considera la diffusione del sapere, della ricerca e dell’aggiornamento professionale elementi essenziali per favorire una crescita civile e professionale della comunità. «Abbiamo sempre attribuito un valore centrale alla cultura», prosegue Malcotti.

«Crediamo che la conoscenza sia uno strumento di emancipazione e di progresso sociale. Anche nel settore funerario è necessario investire nella formazione continua per superare stereotipi e pregiudizi, restituendo piena dignità a professioni che svolgono una funzione fondamentale per la collettività».

Particolarmente significativa risulta la scelta dei curatori di dedicare ampio spazio agli aspetti psicologici ed emotivi del lavoro funerario. Grazie all’esperienza clinica della psicoterapeuta Linda Alfano e alle competenze formative di Ivano Malcotti, il manuale affronta temi spesso trascurati nei tradizionali percorsi di preparazione professionale, quali la gestione del lutto, il rapporto con i familiari, il sostegno alle persone in sofferenza e la prevenzione del disagio professionale degli operatori. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di una nuova cultura professionale, nella quale preparazione tecnica e competenze umane possano integrarsi per offrire servizi sempre più qualificati e rispettosi della dignità della persona.