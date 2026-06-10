Genova. Genova si candida al programma “European Capitals of Tourism“. Su proposta dell’assessora al Turismo e Marketing territoriale Tiziana Beghin, la giunta comunale ha approvato la candidatura della città al programma “European Capitals of Tourism”, iniziativa promossa dalla Commissione Europea e rivolta alle destinazioni che si distinguono per innovazione, qualità dell’accoglienza e attenzione allo sviluppo sostenibile. Il progetto mira a incentivare modelli di turismo intelligenti e responsabili, favorendo la collaborazione tra città europee e lo scambio di buone pratiche, esperienze e strategie efficaci.

“La candidatura di Genova a European Capitals of Tourism costituisce un passaggio significativo per rafforzare il ruolo della città nello scenario europeo e dare continuità al lavoro sviluppato negli ultimi anni per rendere il sistema turistico sempre più innovativo, inclusivo e competitivo – dichiara Beghin – far parte di questa rete consentirebbe di accedere a strumenti avanzati di promozione e a nuove opportunità di cooperazione internazionale, aprendo ulteriori prospettive di crescita e confronto con altre realtà europee. Genova sta delineando un modello di sviluppo che unisce attrattività e sostenibilità, valorizzando il patrimonio culturale, l’innovazione, la qualità dei servizi e le identità del territorio. L’amministrazione prosegue con convinzione nel sostegno a un turismo capace di coniugare inclusione, equilibrio e qualità, generando benefici concreti per l’economia locale senza rinunciare alla tutela della storia, delle tradizioni e delle peculiarità cittadine. L’obiettivo è favorire una crescita armonica e distribuita durante tutto l’anno, coinvolgendo l’intero tessuto urbano, dai principali poli culturali ai quartieri, insieme alle realtà economiche, sociali e produttive che contribuiscono a rendere Genova una città unica”.

Il dossier presentato dal Comune si sviluppa attorno ai principali assi strategici delle politiche turistiche cittadine: sostenibilità ambientale, accessibilità, innovazione digitale e valorizzazione del patrimonio culturale.

La Commissione Europea assegna il riconoscimento alle città che dimostrano particolare capacità di innovazione nel comparto turistico, con specifica attenzione ai temi della fruibilità, della tutela ambientale, della trasformazione digitale, della promozione culturale e della creatività. Il nuovo format “European Capitals of Tourism” riunisce le precedenti iniziative europee “European Capital of Smart Tourism” ed “European Green Pioneer of Smart Tourism”, mantenendone invariati criteri di selezione, finalità e modalità di partecipazione.