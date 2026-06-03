Genova Design Week, dal 3 al 7 giugno a Palazzo Sopranis il top dell’artigianato ligure

Genova. Nel contesto di Palazzo Sopranis, in occasione della Genova Design Week 2026, una rosa di artigiani coinvolti nel progetto europeo Interreg Marittimo Italia Francia Ale – Art Lab Net Evolution accoglie i visitatori per un’esposizione curata dal gruppo di ricerca del Dad – Dipartimento Architettura e Design.

“One of a kind” presenta al pubblico un’antologia di oggetti e manufatti diversi, prodotti artigianali celebrano l’incontro tra design e ricerca, patrimonio culturale e creatività mediterranea. Solo apparentemente diversi, accomunati dall’essere eccellenze nel loro campo, sono testimoni di una tradizione che si vuole saldamente confrontare con l’innovazione.

Gli artefatti richiamano l’attenzione su un dialogo vivace tra manualità e rinnovamento, e su un legame tra conoscenza e ricerca: artefatti unici, tesori di un territorio che continua a raccontarsi sorprendendo senza cambiare, rinnovandosi senza perdersi. L’esposizione nasce con l’obiettivo di valorizzare l’artigianato ligure odierno come ineludibile forma di espressione culturale. Immancabili manifestazioni di qualità, eccellenze selezionate ma soprattutto momenti di piacere: i manufatti esposti raccontano storie di luoghi, di genti e di viaggi, di identità e di sostenibilità, di lavoro e di resilienza che sentono di esprimersi attraverso linguaggi progettuali attuali.

Nel contesto marcatamente genovese di via dei Giustiniani 18B, dieci tesori di dieci artigiani rivelano una ricerca espressiva che si fa inestinguibile momento culturale di design contemporaneo.

Prendono parte al progetto:

Agricola Santa Barbara | agricolasantabarbara.it Santa Margherita Ligure, Genova; Bottega del pesto. Laboratorio artigianale | bottegadelpesto.com Genova; Luca Cavolini Studio | lucacavolinistudio.com Genova; Massimo Ferrando | massimoferrando.it/ Sassello, Savona; Floret gioielli. Atelier e laboratorio orafo | floret.it Chiavari, Genova; Fratelli Levaggi | levaggisedie.it Chiavari, Genova; Ceramiche Hérisson di Nadia Allario | nadiaallario.it Noli, Savona; Ceramiche il Tornesino | instagram.com/ceramicheiltornesino/Genova; Ligyes Genova | ligyes.com Genova; Atelier Ness1. Gioielleria non convenzionale | nessone.com.

Genova

One of a kind. Tesori dell’artigianato ligure per la Genova Design Week

Date: 03-07 giugno 2026

Orario: 10:00-22:00

Luogo: Palazzo Sopranis, via dei Giustiniani, 18B – Genova

A cura di: Gruppo di ricerca Ale – Dad, Interreg Marittimo Italia Francia Art

Lab Net Evolution, Dipartimento Architettura e Design – Università di

Genova