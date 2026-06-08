Genova presenta il proprio cluster marittimo-portuale e logistico a una delegazione libica

Genova. Il meeting, svoltosi stamattina a Palazzo Tobia Pallavicino, ha coinvolto, insieme alla Camera di Commercio, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, l’Università di Genova, l’Istituto Italiano di Tecnologia, le associazioni imprenditoriali e i principali operatori della logistica e dello shipping.

Sono intervenuti, dopo i saluti introduttivi dei vertici di Camera di Commercio e Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale, Luigi Attanasio e Matteo Paroli: Flavio Tonelli, ordinario presso il dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti di Unige che ha moderato i lavori, Federico Delfino, rettore, Silvio Fremura, capo di gabinetto Autorità di Sistema Portuale, Stefano Messina, Presidente Assarmatori, Andrea Giachero, presidente Spediporto, Giorgio Metta, direttore scientifico Istituto Italiano di Tecnologia, e Davide Falteri, presidente Ferderlogistica.

Al termine degli interventi genovesi hanno preso la parola il vicepresidente della Camera di Commercio di Misurata Abdulmajeed Altager Blaow e il Direttore Generale delle Acciaierie Lisco Al Hadi Abd Alalah Iqmefa, sottolineando le grandi potenzialità economiche, commerciali e industriali – in particolare per la siderurgia – del territorio che rappresentano.

“Il meeting – ha commentato il presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio – è il risultato di una recente missione genovese a Misurata nel corso della quale ho potuto constatare di persona le forti potenzialità del territorio libico, che ha tutte le caratteristiche per diventare un partner strategico del nostro paese, e non solo per l’approvvigionamento energetico. In questo percorso il porto di Genova rappresenta per Misurata lo snodo naturale verso l’Europa e gli altri mercati globali. Con la recente missione esplorativa e l’incontro di oggi, abbiamo iniziato a tessere la rete di relazioni istituzionali, commerciali e industriali che ci auguriamo possa portarci a breve alla costruzione di un solido partenariato”

“Accogliamo con grande piacere a Genova la delegazione della Free Zone di Misurata – ha proseguito il presidente dell’Autorità di Sistema Matteo Paroli – confermando la volontà di rafforzare una collaborazione che affonda le sue radici in rapporti storici di amicizia e scambio tra Italia e Libia. I porti del nostro sistema guardano con particolare interesse al percorso di crescita dello scalo di Misurata, protagonista di un importante programma di sviluppo che lo sta proiettando tra i principali hub logistici del Nord Africa. L’Italia è oggi il primo partner commerciale della Libia e il dinamismo degli scambi tra i nostri Paesi rende ancora più strategico il dialogo tra i rispettivi sistemi portuali. Crediamo che il collegamento tra la Free Zone di Misurata e la Zona Logistica Semplificata italiana possa aprire nuove opportunità di investimento, innovazione e sviluppo per le imprese e gli operatori logistici. Questa visita rappresenta un’importante occasione per consolidare relazioni, condividere competenze e costruire nuove prospettive di crescita comune nel Mediterraneo.”

L’obiettivo era far conoscere ai Libici il patrimonio di professionalità, competenze ed eccellenze costruito nel tempo dal sistema genovese del mare, della portualità e della logistica. In un contesto internazionale sempre più segnato da processi di verticalizzazione e disintermediazione, Genova ritiene fondamentale preservare e rafforzare questo ecosistema, favorendo relazioni internazionali capaci di generare nuove opportunità di cooperazione e sviluppo.

Con il meeting di oggi è stata avviata una riflessione condivisa sulle trasformazioni che stanno interessando il Mediterraneo e sul ruolo strategico dei porti, oggi sempre più infrastrutture fisiche, digitali e cognitive. Al centro del confronto i temi della modernizzazione portuale, della digitalizzazione dei processi logistici, dello sviluppo delle competenze, della sostenibilità ambientale, dell’innovazione tecnologica, della Business Intelligence applicata ai sistemi logistici e portuali per il supporto alle decisioni strategiche e all’analisi dei flussi, nonché della costruzione di modelli operativi interoperabili, efficienti e trasparenti.

L’obiettivo della riflessione non è la definizione immediata di accordi operativi, ma la costruzione di una visione comune e di rapporti di fiducia operativa tra istituzioni, imprese, università e centri di ricerca delle due sponde del Mediterraneo. In questa prospettiva, Genova e Misurata vengono presentate come ecosistemi complementari, in grado di contribuire alla sperimentazione di nuove forme di cooperazione mediterranea fondate su innovazione, qualità della governance, sostenibilità, crescita delle competenze e valorizzazione dei dati come leva per la competitività dei sistemi portuali.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di relazioni nazionali e internazionali promosso dal sistema genovese con partner strategici, nella convinzione che anche le istituzioni abbiano il compito di sostenere e promuovere sui mercati internazionali le eccellenze e le professionalità del territorio.