Inaugurato il nuovo Centro del Banco Alimentare in via Archimede

Genova. Lo scorso sabato 6 giugno si è tenuta l’inaugurazione del nuovo “Centro Misure di Accompagnamento sociale Gabriella ‘Lella’ Andraghetti”, in via Archimede 43/2 a Genova, nei pressi della stazione di Brignole. Un momento di grande emozione e condivisione per il Banco Alimentare della Liguria ODV, che segna l’inizio di una nuova e cruciale sfida: offrire non solo cibo ma anche un supporto strutturato per l’inclusione sociale e il superamento della fragilità.

L’evento ha registrato un’ampia e calorosa partecipazione da parte della cittadinanza, delle istituzioni e del mondo del Terzo settore. In particolare, nella tarda mattinata di sabato, si è tenuto un momento di riflessione sulle attività del Banco Alimentare della Liguria, coordinato da Federico Bertocchi (membro del Consiglio direttivo del Banco ligure), durante il quale il presidente del Banco Alimentare della Liguria Simone Frega ha tenuto una relazione introduttiva sulle attività del Banco Alimentare, compresa la nuova sfida del Centro Misure di Accompagnamento.

Il presidente ha evidenziato che “il Banco Alimentare svilupperà una maggiore conoscenza dei servizi presenti sul territorio per informare, orientare, offrire consulenza ed eventualmente accompagnare ai servizi le persone incontrate dalle centinaia di organizzazioni partner territoriali con l’aiuto alimentare; è stata accolta tale sfida come occasione per scoprire il motto del Banco stesso: ‘Condividere i bisogni per condividere il senso della vita’”.

I soggetti con cui lavora in rete Banco Alimentare della Liguria portano a incontrare il bisogno di circa 60 persone raggiunte sul territorio regionale attraverso più di 370 organizzazioni partner territoriali. Dietro la richiesta di aiuto alimentare, vi sono ulteriori e diversi bisogni: povertà alimentare, economica, sociale, culturale, energetica, educativa, ecc. Per la presa in carico della persona, davanti alla complessità dei suoi bisogni, è necessario fornire un ulteriore supporto a chi la incontra, attraverso lo sviluppo di competenze, attività di formazione e la strutturazione di un’organizzazione.

In via Archimede sarà attivato lo sportello del Banco Alimentare della Liguria volto a supportare, in particolare, la rete degli enti convenzionati con il Banco e impegnati nei percorsi di inclusione dei beneficiari.

Infine, ha evidenziato Frega, “abbiamo desiderato dedicare questo spazio a chi ha iniziato l’opera del Banco e l’ha portata avanti in questi anni. È un ringraziamento a Lella, ma anche un modo per fare memoria di quanto ha fatto nella sua vita, nel silenzio della sua vita”.

All’evento inaugurale sono intervenute numerose autorità e importanti figure del panorama istituzionale. Hanno, infatti, portato il loro saluto e vicinanza al Banco Alimentare della Liguria Marco Lucchini, segretario generale della Fondazione Banco Alimentare della Liguria, l’assessore regionale alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali, Terzo Settore, Massimo Nicolò, la dirigente responsabile del settore Politiche Sociali di Regione Liguria, Maria Luisa Gallinotti, l’assessore al Welfare del Comune di Genova, Cristina Lodi, il presidente del consiglio comunale di Genova, Claudio Villa, la docente di scienze alimentari dell’Università di Genova,Livia Pisciotta nonché i deputati liguri Alberto Pandolfo e Ilaria Cavo. Al termine degli interventi, il vicario per la carità dell’Archidiocesi di Genova, monsignor Parodi, ha portato la sua testimonianza e ha benedetto il nuovo Centro.

I presenti hanno partecipato con commozione all’evento e al ricordo di Gabriella Lella Andraghetti; tutti sono rimasti colpiti dalla cura del dettaglio e dalla ricerca della bellezza anche nello spazio neo inaugurato. La nuova attività è una sfida interessante, perché testimonia, ancora una volta, la volontà di molti di dedicarsi agli altri e di restituire il bello ricevuto nella vita.

La mattinata di inaugurazione si è conclusa con un momento conviviale, durante il quale le numerose autorità, rappresentanti del terzo settore e amici hanno potuto visitare gli spazi del Centro e confrontarsi sulle sfide quotidiane.

Per informazioni sul “Centro Misure di Accompagnamento Gabriella ‘Lella’ Andraghetti” contattare segreteria@liguria.bancoalimentare.it .